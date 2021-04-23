美團安踏連環抽水價不跌反升 華融債人行會出手？｜巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-23 15:50

今個星期藍籌股連環配股抽水成市場焦點。先有美團(3690)推出港股史上最大配股計劃，「抽水」逾700多億元；不過股價卻未有如同去年小米(1810)配股一樣，飽受沽壓。反而在配股後美團股價逐步低位整固，配股至今股價竟反彈逾半成。分別在於什麼呢?騰訊(700)的舉動亦是一大關鍵。

困擾市場的還有華融(2799)債務問題，股份繼續在港交所停牌，不過傳聞滿天飛，有指人行將考慮出手購千億爛帳，消息令到華融的美元債券價格急升急跌如同過山車。下列《巨子icon》精選一周大事點評，請按下文連結。

１、華融危機未有定案 中資美元債違約風險「預先」回落│巨子點評

即使最終是由華融自身承擔其過度發債的風險，容許華融用市場化的方式，去化解其應當承擔的債務責任，相信仍然是監管機構考量的一個選項。因為出手與否，考慮的重點……

２、美團(3690)史上最大配股 三理由拆解 點解股價不跌反升

今次美團的700多億港元集資計劃，共分為三大部分。值得留意的是第三部分，該筆CB的條款是在2027年及2028年到期，換股價是431.24元，較美團前收市價高出近50%……

３、藍籌配股潮不斷 港股兩面受壓 恒指支持位看幾多?│巨子股評

騰訊（700）及美團（3690）先後配股，另一藍籌股安踏（2020）亦加入批股行列，是自2014年10月以來大股東首次配股減持……

４、華為入局「造車」 憑什麼和特斯拉硬碰硬｜企業熱評

在美國政府步步緊逼的制裁之下，華為手機業務發展已經陷入瓶頸，出售榮耀後，手握400億美元的華為已經找到了智能汽車這一領域......

5、華為進入汽車產業 要分最大的一塊蛋糕｜企業熱評

華為切入汽車行業的角度很巧妙，即避免了整車製造這個擁擠的賽道，又能充分發揮此前積累的技術優勢，搶佔產業鏈上游