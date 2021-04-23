本港3月CPI按年增0.5%　基本通脹率為0.2%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-23 17:40

政府統計處今日（23日）公布今年3月份的消費物價指數（CPI）按年上升0.5%，同時，亦較1月及2月的平均升幅1.1%為低。3月基本通脹率為0.2%，高過1月及2月合計。

政府指，3月份通脹較1及2月合計低，是由於月份政府代繳公營房屋租金及香港房屋協會豁免乙類屋邨租戶三分之二租金導致比較基數較低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在3月份的按年變動率（即基本通脹率）為0.2%，高於1月份及2月份合計的平均變動率（-0.3%），主要是由於外出用膳費用和豬肉價格上升所致。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，3月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升21.2%）、食品（不包括外出用膳）（上升3.1%）、外出用膳（上升0.7%）、煙酒（上升0.5%）和雜項服務（上升0.4%）。

然而，錄得按年跌幅的類別為交通（下跌2.3%）、耐用物品（下跌1.2%）、雜項物品（下跌0.7%）和住屋（下跌0.5%）。

至於衣履方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不變。

政府發言人表示，由於食品價格升幅加快，3月份基本消費物價轉為按年輕微上升0.2%。不過，私人房屋租金進一步下跌，同時消費物價指數其他主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微。

展望將來，由於環球和本地經濟活動尚未從早前的深度衰退全面恢復過來，整體物價壓力在短期內應會維持溫和。政府會繼續密切留意情況。