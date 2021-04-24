美股｜標普納指反彈逾1％　金融科技股造好　嗶哩嗶哩ADR升7.7%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-24 05:11

美國股市週五反彈，在金融和科技股的帶動下，三大指數高收，標普500和納斯達克反彈超過1％，結束了波動的一周。

美股收市，標普500指數升45.19點或1.06%，報4180.17點；納斯達克指數收市升198.40點或1.44%，報14016.81點；道瓊斯工業平均指數收市升227.59點或0.67%，報34043.49點。

總統拜登擬加倍富人資本利得稅的消息周四引起擔憂，美國股市應聲下挫。而僅僅一天時間，市場似乎已經消化這一不安因素。

周五在高盛、摩根大通和蘋果等成份股股價上漲推動下，道瓊斯工業平均指數盤中一度上漲了340點。標普500指數盤中曾上漲1.4％，成分股矽谷銀行（SIVB）大升8.715%。而納斯達克綜合指數一度上漲了1.7％。大小科技金融股份都有不同程度的反彈。

中概股連日升，富途控股（FUTU）周五升5.8%，股價報143.87美元。納指成分股拼多多(PDD)升3.968%。

本港有上市的美股預托證券ADR，嗶哩嗶哩（BILI）升7.721%，報價116.5美元；騰訊升1.13%，報81.8美元；百度升2.97%，報220.94美元。阿里巴巴（BABA） 升1.19%，報價232.08美元。