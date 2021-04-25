脫「虛」入「實」的世界｜「侖」理講價．鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-04-25 10:00

如果談論到2021年的世界（vs 2020年）、或者是牛年（vs 鼠年），又或者是者美國拜登政府時代（vs 特朗普時代），那麼「脫虛入實」應該是一個明顯的趨勢。

因為這一次動真格進行基建投資，所以物價便開始飛漲

以美國的情況為例，特朗普時代採取了全球貿易戰政策以及減稅政策。除此之外，我們其實看不到其他與經濟發展有關的大事情。

減稅可能會使美國大企業以及有錢人變得更為富有，但同時給美國政府增加了財政負擔。具有諷刺意味的是，大企業在2017年至2019年的做法是回購股票，從而托起了上市公司的股價。利用超低利率環境以及較低的稅率等因素，有錢人主要醉心於資產投機。

圖為4月14日美國總統拜登在白宮發言。（AP）

普羅大眾的收入水平仍然偏慢，而且美國的基建設施有待更新。就高端技術的製造設施而言，奧巴馬以及特朗普時代可能是一個衰退的時代。

拜登時代的一個顯著變化應該是將重點放在升級製造設施的以及現有基礎設施。舉例說，尤其是自2020年11月以來（或拜登確認贏得美國大選之時）綠色能源投資應該成為了一個主題。與此同時，半導體投資是另一個關鍵的政策方向。

在談論到半導體產業，美國可能開始落後於一些亞洲地方（特別是在IC代工領域）。可能由於諸如成本控制以及開發方向的定位不明確等因素，英特爾（Intel）近年來確實落後於主要競爭對手。

儘管如此，英特爾的新任CEO（Pat Gelsinger）公佈了IDM 2.0計劃，旨在提升芯片組製造能力和相關技術。如果說成英特爾最新的企業發展方向與拜登的基礎設施發展政策有關，那麼這種推測亦是合理的。

英特爾的晶片製造業務與美國相關業務發展類同：在1990年，其半導體產能佔全球39%；今天，其產能只佔全球12%。（Getty）

大規模的基礎設施投資將消耗大量原材料，從而導致多種商品類別的明顯反彈。以銅為例，最新的金屬期貨價格為每磅4.33美元，亦是自2011年6月以來的最高水平。該商品價格水平在2020年10月底（即美國大選前的時間）僅為3.05美元。該金屬在2019年底的價格為2.85美元左右。

較高的商品價格不僅適用於銅，也同時適用於其他工業金屬（例如鐵礦石、鋁甚至鉑）。儘管龍蝦價格近期出現下降（由於中澳衝突），但是由於供應緊張以及運輸成本上升其他農產品價格一直在上漲。鑑於船舶供應不足和運輸需求正在恢復，自2020年11月以來航運運費一直在上漲。

環保減排等道德原因，仍不及利潤般吸引

在談論到綠色能源和綠色基礎設施投資之時，許多人會想到將來在道路上會充斥著電動車，而且電力供亦應依賴於潔淨能源（例如太陽能和風能）的情況。

然而，未來幾年碳排放量可能仍會增加。以電動車行業為例，車輛將消耗大量的塑料和鋁物料以達到輕車身的目的。此外，電動車的電子以及電路系統將消耗更多的銅物料。

當全世界都在急切地追求綠色能源資本投資之時，究竟將會發生什麼事情？更多的金屬資源將被消耗。為了加工成最終的金屬產品（例如鋁、精煉鋼和銅），這些金屬重工業可能會使用大量的化石燃料來提供足夠的能源。

鋰離子電池的出現大大推動了電動車的發展，但其局限亦阻礙了電動車普及化。

此外，電動車需求的增長將帶動市場對電池的需求。然而，這些電池（在大量生產時）涉及高度的污染以及有毒物質的排放。

然而，投資者真正關心的可能不是這些「綠色能源」是否對環境友好。相反，投資者以及投機者僅對涉及供不應求情況的商品（以及相關的商品礦股）才感到興趣。

儘管在去碳化（De-carbonization）的大趨勢下煤炭開採業似乎是受害者，但現實情況是供應緊張以及需求下降速度慢於預期可能會導致煤炭價格上漲。以紐卡素煤炭期貨市場為例，最新期貨價格已反彈至每噸85.6美元的水平，或者是自2019年5月以來的最高水平。

今次找數方式並不是政府舉債央行買債，而是以反壟斷反走稅的方式「集資」

至於脫虛入實的趨勢，各國政府（尤其是G7國家）將會在基礎設施投資上花費更多。對於這些國家，尤其是在特朗普時代投資不足應該是一個問題。

有人認為更高的基礎設施投資規模將「迫使」政府借入更多資金。量化寬鬆（QE）的支持者可能還會認為，央行將需要購買更多的政府債券。

然而，債券市場並不認同這些想法（注：與股票市場相比，債券市場涉及的聰明人更多）。自2020年8月以來，政府債券收益率（債息）的上升確實是市場將會放棄超低利率政策的一個明顯信號。

美國財長耶倫（Janet Yellen）在芝加哥全球事務委員會發言提到正跟二十國集團（G20）合作商討設立一個全球最低企業稅率，並且希望能夠藉此終結「30年的企業稅逐底競爭」，其後德、法等國財金官員都相繼表示歡迎美國在這方面的承諾。(REUTERS/Kevin Lamarque)

英語系世界似乎不再依靠更高的政府債務水平以及無限的量化寬鬆政策。相反，這些國家開始採用了新方法。針對有錢人以及科技公司收取較高的稅收收入，便可以為上述基建投資提供資金。例如，最低的環球企業稅率旨在解決與相關的問題。換句話說，諸如Google、Apple和Amazon之類的科技巨頭將來要向多個G7國家/地區繳納更高的企業稅。

對於中國的情況，反壟斷罰款應該是數碼稅（Digital Tax）的一種形式。這種收入來源大可以為中國政府提供資金，以解決各種問題（包括債務市場問題和收入不平等的情況）。美團（3690）在4月19日（通過配股和債券發行）籌集了約740億港元的資金，但該科技企業可能需要保留部分現金收入以增強企業流動性。鑑於美團在食品配送行業的準壟斷地位，中國政府可能願意針對該企業收取罰款。

有人可能會懷疑背後莊家會否同意G7諸國提高稅率。現實情況是，莊家們很可能會支持拜登的稅收政策。一個關鍵原因是較高的稅收收入意味著較高的實際利率水平。即使諸如高盛（GS US）和摩根大通（JPM US）之類的美國銀行集團將會面對較高的企業稅率，但這些金融機構同時也有可能從1）更高的淨利息收入、或2）從沽空債券中獲利等因素中受益更多。一直以來，高盛被認為與G7國精英政權的背後莊家有著密切的聯繫。

撰文：鄭昆侖（善恆證券策略師）