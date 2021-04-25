Elon Musk將主持美國著名脫口秀《周六夜現場》

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-25 13:20

馬斯克（Elon Musk）除擔任電動汽車製造商特斯拉（Tesla）和太空飛船製造商SpaceX的CEO以外，近期再有一項新嘗試。據外媒報稱，他將於5月8日主持著名脫口秀電視節目《周六夜現場》（Saturday Night Live）。

外媒報道指，美國NBC的《周六夜現場》公布，Elon Musk將於5月8日首次主持該著名脫口秀。歌手麥莉·賽勒斯（Miley Cyrus）將是當晚的音樂嘉賓。活動宣佈當天，正值是Elon Musk的SpaceX「龍飛船」與國際空間站成功對接之日。

Elon Musk是少有的商業大亨能成為NBC深夜節目主持人，反而政界人士則多次參與，如史蒂夫·福布斯（Steve Forbes）曾在1996年競選美國總統期間主持該節目；甚至美國總統特朗普也曾在2015年競選總統時，擔任該節目主持，估計是為其選舉宣傳造勢拉票。

艾力寶雲（Alec Baldwin）算是《週六夜現場》的「御用」特朗普模仿者。（《Saturday Night Live》節目截圖）

去年受惠Tesla股價不斷上漲、SpaceX市值飆升等原因，Elon Musk身價亦不斷上漲，2021年開年即成功登上世界首富的位置。惟其後Tesla股價回調，令Elon Musk跌出世界首富寶座。

據《福布斯》雜誌（Forbes）報道，亞馬遜（Amazon）首席執行官貝佐斯（Jeff Bezos）超越Elon Musk，重奪世界首富之冠。截至今年2月16日，Jeff Bezos的身價為1,903億美元，而Elon Musk則為1,734億美元。

Elon Musk除擔任節目主持，過去亦曾參演過數齣影視作品，例如在《鋼鐵俠2》中客串、美劇《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）及其衍生劇《年輕的謝爾敦》（Young Sheldon）中飾演他自己。