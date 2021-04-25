內地中宣部：加大力度打擊短視頻侵權問題

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-25 14:00

早前內地多家影視傳媒公司，騰訊（0700）、優酷、愛奇藝等，發表《關於保護影視版權的聯合聲明》，批評短視頻平台及公眾賬號的生產經營者侵權。

中宣部版權管理局局長于慈珂表示，注意到網絡短視頻發展迅速，但同時其侵權盜版的問題日益嚴重，引起社會關注，國家版權局亦會高度重視，繼續加大打擊短視頻領域侵權行為，堅決整治未經授權的侵權行為。

于慈珂強調，作品未經許可不得傳播使用，這是著作權法規定的一項基本原則。當局致力於開展打擊網絡侵權盜版專項行動。他提到，五年來官方公布重點影視作品預警名單38批、有640部重點作品作為重點預警，對這些優秀的影視作品的網路傳播進行了專項保護。

今年，國家版權局將按照中央全面加強知識產權保護的部署，繼續加大對短視頻領域侵權行為的打擊力度，堅決整治短視頻平台以及自媒體、公眾賬號生產運營者未經授權複製、表演、傳播他人影視、音樂等作品的侵權行為。

同時亦會推動短視頻平台、自媒體、公眾賬號運營企業切實加強版權制度建設；亦鼓勵支持電影著作權集體管理組織加強自身建設，依法開展電影作品著作權集體管理，發揮好維護權利人合法權利、便利使用人合法使用的紐帶作用。