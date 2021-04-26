美銀：三大理由看空英特爾　進軍代工或無利可圖

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-26 08:04

據財聯社報道，儘管英特爾已經任命派特·基辛格（Pat Gelsinger）擔任新的首席執行官，並計劃斥資200億美元進軍半導體代工生產業務，但美國銀行最新報告仍看空該公司。

4月23日，美銀給客戶的一份報告中稱，以Vivek Arya為首的美銀分析師重申了他們對英特爾股票「跑輸大盤」的評級以及62美元的目標價，較當前水準僅高出不到5%。

截至4月23日（週五）美股收盤，英特爾股價下跌5.32%，報59.24美元，不過今年以來仍累計上漲近20%。

分析師指出，來自超微半導體（AMD）和其他公司日益激烈的競爭已經對英特爾造成損害，未來3年該公司的業績增長將「減弱」。

他們羅列了看空英特爾的三大理由。

銷售增長乏力

美銀認為英特爾前路艱難的第一個原因是，在個人電腦和雲計算資本支出增長14%-15%的一年裏，該公司卻沒能實現銷售增長。

英特爾此前發佈的、派特·基辛格上任以來的首份財報顯示，其2021年第一季度營收為197億美元，按年下降0.7%。

美銀分析師表示，英特爾該季營收下降，很大程度上是由於來自AMD的競爭加劇，以及蘋果（APPle）和亞馬遜（Amazon）等大客戶轉向「內包」。

他們越來越多地使用自己研發的晶片，加速擺脫對英特爾的依賴。

毛利率下降

與此同時，英特爾一季度毛利率從2020年同期的60.6%下降至55.2%。

據美銀分析師稱，這是該公司自2009年以來最低的利潤率。

分析師認為，英特爾下半年毛利率還會更低，在55%-55.5%之間，原因是折舊費上升和結構性不利因素增加。

進軍半導體生產或無利可圖

最後，美銀表示，英特爾進軍代工業務（半導體生產）可能是一個昂貴且無利可圖的轉型。

眾所周知，代工業務利潤率較低，美銀認為，該公司有限的經驗和潛在的利益衝突可能導致業績不佳。

英特爾還被迫降低迴購規模，為未來代工量建設基礎設施，這對每股收益構成了另一個不利因素。