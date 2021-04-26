高盛：預計今年英國經濟增長7.8%　超過美國

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-26 18:56

高盛表示，隨着英國的疫苗接種計劃加速推進，預計該國今年的經濟增長速度有望超過美國。

該行在給客户的一份報告中表示，「目前預計2021年英國GDP將增長7.8%，超過我們對美國的預期。」

此前國際貨幣基金組織（IMF）預計今年英國經濟將增長5.3%。但自做出這些預測以來，有跡象表明英國的復甦步伐加快，該國目前已為超過一半的人口接種了首劑新冠病毒疫苗。

高盛表示，「英國經濟正從新冠病毒危機中大幅反彈。英國4月PMI初值遠強於預期，服務業PMI進一步強勁進入擴張性區域。」

該行還指出，英國3月份零售銷售按月增長5.4%，遠超預期。

高盛的最新報告沒有提供今年美國經濟增長的比較預測。

2月曾預料美國增速達6.8%

但今年2月份，該行表示，隨着美國總統拜登推行龐大的財政刺激計劃，預計2021年美國GDP將增長6.8%。

由於受到疫情封鎖時間較長的打擊，英國經濟2020年萎縮了近10%。相比之下，據IMF估計，美國經濟萎縮了3.5%。

此外，此前英國央行副行長本·布羅德本特（Ben Broadbent）表示，隨着英國解除疫情限制措施，他預計至少在未來幾個季度，增長將非常迅速。