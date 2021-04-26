中國27省份一季度GDP出爐　廣東和江蘇超2.5萬億元人民幣

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-26 18:34

在中國國家統計局發佈了一季度經濟數據之後，中國各地也紛紛發佈了自己的「一季報」。

據統計，截至目前，已經有27個省份揭曉了「一季報」。從發佈的數據來看，廣東一季度地區生產總值（GDP）超過2.7萬億元人民幣，繼續穩居中國第一；湖北一季度增速達到了58.3%。從兩年平均增速來看，海南在已公佈的省份中領跑，增速低的省份主要集中在華北、東北地區。

廣東、江蘇GDP規模逾2.5萬億元

廣東省統計局發佈的數據顯示，2021年一季度廣東地區生產總值為27,117.96億元，按年增長18.6%，兩年平均增長5.2%。

廣東體制改革研究會執行會長彭澎分析，今年春節原地過年，對廣東這樣的用工大省來説是一大利好，因為節後開工也會比較早。在開工有保障的情況下，也要有訂單。作為外貿第一大省，一季度廣東的出口訂單也很不錯。

數據顯示，一季度，廣東貨物進出口總額18,263.1億元，按年增長33.4%，兩年平均增長8.5%。其中，出口11,211.7億元，按年增長41.6%，兩年平均增長10.0%。

第二經濟大省江蘇2021年一季度實現生產總值25,878.38億元，按年增長19.2%，兩年平均增長6.4%，增速比廣東高出不少。

從三產來看，江蘇的工業製造業發展十分突出。數據顯示，一季度，江蘇全省規模以上工業增加值按年增長33.6%，兩年平均增長11%。分行業看，全省40個工業行業大類中有38個行業增加值實現增長，增長面達95%。裝備製造業增加值增長43.2%，高於全省規上工業平均水平9.6個百分點。

第三經濟大省山東一季度GDP達18,055億元，與粵蘇兩強有較大的差距。身後的第四經濟大省浙江也達到了16,347億元。

值得注意的是，與江蘇一樣，浙江的工業增速較快。數據顯示，一季度，規模以上工業增加值4,403億元，按年增長34.1%，兩年平均增長9.7%。數字經濟核心產業製造業增加值增長47.1%，拉動規模以上工業增加值增長6.1個百分點。

值得注意的是，江蘇和浙江的兩年平均增速都比較高，達到了6.4%和6.2%，在本身基數比較大的情況下，增速還名列前茅。這四個經濟大省之外，河南、四川、福建、湖南四省一季度GDP都突破了1萬億元，分列五到八位。

湖北增長58.3% 海南兩年平均增速最高

從GDP增速來看，去年一季度受疫情影響最大的湖北，今年增速大幅反彈，高居第一。湖北統計局的數據顯示，2021年一季度全省地區生產總值9872.67億元，比上年同期增長58.3%。

數據顯示，一季度，湖北規模以上工業增加值按年增長96%，比2019年同期增長6.2%，兩年平均增長3.1%。從行業門類看，高技術製造業增加值增長129.0%，增速高於規上工業33個百分點。

包括湖北在內，27個省份中，共有8個省份高於18.3%的全國水平，分別是湖北、海南、浙江、江蘇、安徽、廣東、江西和重慶。

不過考慮到2020年一季度受疫情影響較大，基數也受到較大影響。因此，除了按年增速外，今年國家統計局還首次發佈了一個新指標，2021年一季度中國GDP增速比2019年一季度增長10.3%，兩年平均增長5%。目前，27個省份中，除了湖北外，其餘省份都公佈了GDP兩年平均增速。

從兩年平均增速來看，27個省份中，共有9個省份達到或超過了6%，這其中，海南、貴州和江西位居前三。

其中，一季度海南全省地區生產總值為1395.99億元，按年增長19.8%，兩年平均增長7%。廈門大學經濟學系副教授丁長髮對第一財經分析，海南的經濟增長快，主要由於這幾年中央支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設。在各種政策支持下，海南的落地項目多，發展特別快。

數據顯示，一季度，海南省服務業增加值按年增長25.5%，對整體經濟增長的貢獻作用達到78.9%。自貿港建設帶動新業態快速發展。

貴州、江西增速快，延續了近年來長江中上游地區快速發展的趨勢。長江經濟帶的水資源十分豐富，擁有充足的勞動力資源和土地資源。尤其是長江中上游地區，近年來承接了長三角和珠三角的大量產業轉移落户。

以江西為例，丁長發説，江西毗鄰長三角、珠三角和福建，這幾年大力改善營商環境，高鐵、高速公路等硬件設施也不斷完善。江西充分利用土地價格較低、勞動力充沛的優勢，吸引了廣東、長三角、福建等地很多對土地、勞動力價格比較敏感的產業集聚。

相比之下，27個省份中，兩年平均增速最低的5個省份分別是黑龍江、遼寧、天津、河南和內蒙古，主要來自東北和華北，這些省份中還是以能源重化省份為主，近年來面臨的下行壓力較大。

吉林大學東北亞研究院教授衣保中對第一財經記者分析，像東北地區，產業結構比較單一，以基礎工業部門尤其是能源原材料、基礎的機械工業為主，終端產品少，很多基礎工業出現發展停滯甚至衰退的現象。同時，東北高新企業、民營經濟發展滯後。這種以重化工業為主、國有企業比重特別高的結構現在很大程度上限制了東北的發展。