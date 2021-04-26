滙豐回收300部平板電腦　轉贈有需要家庭

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-26 09:17

疫情下，不少學童需留家上課，對電子產品需求因而大升。行善最樂，滙豐便想到將電腦循環再用， 捐贈與有需要家庭，一方面減少浪費，另一方面能夠幫助有需要的家庭。

滙豐香港區行政總裁施穎茵（Diana）每年都拉隊到惜食堂當義工，去年曾探訪深水埗區的基層家庭，見到不少學童缺乏在家學習的資源，於是構思將滙豐的電子產品回收轉贈。

今年初，該行便收集了300部平板電腦，刪除所有客戶相關的資料後，與國際十字路會（Crossroads Foundation）合作，將電腦清潔消毒，並重新安裝一些基本的軟件，賦予那些平板電腦新生命。近日施穎茵與滙豐香港區營運總監林慧虹（Luanne），到惜食堂將平板電腦送贈給兩個家庭，同時了解他們在疫情期間的學習需要。

同時，兩人聯同惜食堂創辦人董愛麗，幫手準備飯盒予區內的長者。當天除了一貫的兩餸飯，還有水果、芝麻卷、砵仔糕及皮蛋酥幾款傳統甜點。今年正值滙豐銀行慈善基金成立40週年，滙豐再度與惜食堂合作，將於今年稍後推出「智能食物捐贈項目」，為捐贈者提供實時數據，包括食物收集機或收集點的位置，以及所需食物等資訊。