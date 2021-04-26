恒指報二萬九　飛魚漲幅擴大至110%　比亞迪電子升超6%｜持續更新

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-26 11:59

【11:55】恒指報29101點

恒生指數最新升22點，報29158點；科指升188點或2.27%，報8467點。

獲騰訊﹙0700﹚入股，飛魚科技股價續高飛，一度創新高，最新報1.35元，仍升110.94%。

集團早前公布，獲騰訊全資附屬公司，認購1.72億股新股，佔該公司經擴大後股本約10%。總認購價1.19億元，每股認購價約0.6941元。

此外，比亞迪電子（0285）升超6%，報48.5元。

據內媒報道，從中信證券卓越成長重倉股一季度的變化來看，增幅最大的為比亞迪電子，持股數量在一季度末攀升至於1749.3萬股，較季度初期的333.6萬股增加了約1400萬股。

比亞迪電子此前披露年報，2020年全年錄得收入731.2億元，按年增長38%，歸母淨利潤達54.4億元，按年增長241%。

【11:11】恒指報29158點

恒生指數最新升80點或0.28%，報29158點；科指升188點或2.27%，報8467點。

bilibili領跑，一度創上市新高，現升6.22%，報911.5元；美團（3690）飆4.5%，報320.2元。

TikTok母公司字節跳動傳擱置IPO計劃，快手（1024）現升4.98%，報269.6元，成交額9.85億元。

《南華早報》引述消息指，TikTok及抖音母公司字節跳動已擱置IPO計劃，因該公司在找到能讓中美都感到滿意的商業結構上面臨困難。

【10:30】港交所本周放榜 升逾2%

恒生指數最新升69點或0.24%，報29147點；科指升188點或2.27%，報8467點。

bilibili領跑，一度創上市新高，現升5.99%，報911.5元；美團（3690）飆逾4%，報318.2元。騰訊（0700）升0.87%；京東（9618）升1.75%；阿里巴巴（9988）升0.53%；惟小米（1810）跌0.37%。

港交所（0388）本周三公佈業績，升2.06%，報494.8元。

【10:14】恒指升69點至29149點

醫美概念股走強，四環醫藥（0460）、醫思醫療（2138）升超6%，瑞麗醫美（2135）漲超7%，必瘦站（1830）漲超2%。

思摩爾國際（6969）績後續升超5.4%，報57.6元，該股在4月23日獲南下資金淨買入1.8063億港元，4月14日至23日累計獲南下資金淨買入超7億元。此外有消息稱美國政府正考慮限制傳統煙草的尼古丁含量，分析認為將有利電子煙行業。

【09:45】飛魚科技曾飆1.2倍

獲騰訊﹙0700﹚入股，飛魚科技股價續高飛，一度升1.2倍，最新報1.02元，仍升59.4%。

集團早前公布，獲騰訊全資附屬公司，認購1.72億股新股，佔該公司經擴大後股本約10%。總認購價1.19億元，每股認購價約0.6941元。

【09:35】恒指轉跌 恒達科技續升逾50%

恒指轉跌0.11%，報29050點。恒生科指升188點或2.27%，報8467點。國企跌0.0053%。

恒達科技﹙1725﹚續熱炒，最新升56.1%，報48元，成交額1,990萬元。該股52周低位為1.03元，近日受賣盤消息刺激，借勢大炒，市值升至144億元，堪稱年內「股王」。

【09:20】恒生指數高開27點

恒生指數低開27點或0.095%，報29106點；恒生科指低開188點或2.27%，報8467點。

快手（1024）升近3%，京東集團（9618）升0.34%，阿里巴巴（9988）升0.71%，連續15日回購的小米（1810）升逾0.92%，百度（9888）升1.43%。

飛魚科技（1022）溢價發新股予騰訊，股價高開14.06%，報0.73元。

集團公布，以每股0.6941元發行約1.72億股新股予獨立第三者騰訊控股成為主要股東，集資約1.19億元。

該集團指，每股作價較23日收報0.64元溢價約8.45%,有關新股佔擴大後約10%，預期所得款項用作支持新產品開發、吸引合適人員以提升研發能力,增加發行及營銷預算。