土耳其虛幣交易所CEO疑潛逃　Bitcoin投資者損失或達155億元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-26 12:41

早前土耳其央行宣布，由於加密貨幣缺乏中央監管，而且暫未有數碼資產的監管機制，因此自4月30日起禁止使用加密貨幣直接或間接購買商品或服務。土耳其的加密貨幣投資者屢受打擊。

據《彭博》報道，土耳其大型加密貨幣交易所Thodex網站此前發表公告，指由於平台正在檢視一宗新的合作夥伴關係，因此決定暫停平台交易五日。當地警察周五（23日）證實，其創辦人兼行政總裁Faruk Fatih Ozer周二（20日）已潛逃到阿爾巴尼亞首都地拉那，Thodex現時已停止營運。

據土耳其《哈伯圖爾克報》報導，據受害人代表律師的說法，現時平台約有39萬名用戶無法取回資產，預計造成損失高達20億美元（約155億港元）。

Thodex網站發表一篇聲明，否認外界對Thodex的所有指控，並指行政總裁在4月19日離開土耳其，是為與投資者會面。

而Faruk Fatih Ozer周四亦在Twitter上發佈帖文，表示自己從未預謀捲款潛逃。他解釋道，若自己有意潛逃，理應把Thodex銀行戶口內的存款全數轉走，但他並沒有這樣做。

此外，土耳其另一加密貨幣交易所Vebitcoin亦因財務狀況惡化而停止營運，金融犯罪調查委員會（MASAK）已封鎖Vebitcoin，並展開調查，其首席執行官Ilker Bas和其他三名員工已被拘留。

據CoinGecko，Vebitcoin是土耳其的第四大交易所，日交易量接近6000萬美元，當一半以上來自Bitcoin。

有律師表示，在土耳其，只需用5萬里拉（約6,000美元）資金，就能夠成立加密貨幣交易所，門檻極低。