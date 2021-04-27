中國社科院報告：2020年中國宏觀槓桿率270%

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

《每日經濟新聞》報導，中國社會科學院金融研究所於周日（25日）發佈旗艦報告《中國金融報告2020：新發展格局下的金融變革》（以下簡稱報告）。

中國社會科學院國家金融與發展實驗室理事長、學部委員李揚在報告發佈會上表示，近年來中國居民部分槓桿率上升較快，並在一定程度上與房地產市場的風險積累連在一起，強化了居民債務風險與房地產市場的風險，這個問題是需要關注的。

李揚表示，居民債務上升主要是房地產債務，是按揭貸款，而居民消費乃至短期消費貸款處在負增長區間。

富國負債成為全球債務新特點

報告顯示，2008年至2020年，中國M2與GDP的比率由148.8%上升至215.2%，中國宏觀槓桿率由141.2%上升至270.1%。

李揚表示，債務在全球範圍內都成為一個「大敵」。統計顯示，到2020年底，全球的債務總額超過281萬億美元，達到世界生產總值的355%。按照全球75億人口來計算，人均負債3.75萬美元。

李揚認為，目前全球債務問題的新特點是富國負債，而且負債越來越多。「富國負債本身就是不合邏輯的，更大的問題就是這些國家都是掌握着全球儲備貨幣發行權的國家。於是，債務的發行與償還是能用它自己印刷的鈔票來歸還債務，能用貨幣，能用債務來歸還債務。」

李揚強調，由於是儲備貨幣發行國負債，並且充分利用了儲備貨幣發行權，本世紀以來大量貨幣進入股票市場、債券市場以及房地產市場。

在居民部門槓桿率方面，李揚引用數據表示，在中國房地產市場啓動後，居民槓桿率水平本世紀以來持續上升，在2009年之後有加速上升的趨勢。

中國社會科學院金融研究所所長張曉晶表示，中國的債務積累與發達經濟體、新興經濟體有一定區別，即中國公共部門債務佔比達到60%左右，而全球的水平可能在30%至40%，這是我們要特別關注的風險，如果債務積累模式不調整，仍然向公共部門集聚，政府部門可能會有很大的壓力。

建立可持續的債務積累模式

宏觀槓桿率攀升將引發多重風險。在疫情衝擊下，中國的宏觀槓桿率有所上升，並導致金融風險進一步積累。那麼應該如何應對風險呢？

對此報告建議，要建立可持續的債務積累模式。此前宏觀槓桿率持續攀升，一個重要的原因在於地方政府干預（如隱性擔保、剛性兑付、國有經濟偏好等）扭曲了風險定價，使得槓桿資源（信貸資源）更多向公共部門配置，導致信貸資源的誤配。

因此，當前有必要減少地方政府在信貸配置方面的干預，建立一個可持續的債務積累模式，這也是新發展格局下金融變革的重要方向。

報告提出，要穩步推進破產重組，讓市場清理機制發揮「強制性」作用；硬化國企與地方政府的預算約束，弱化擴張和趕超衝動，破除隱性擔保和兜底幻覺；突出競爭中性，糾正金融體系的體制性偏好，讓不同性質的企業，在獲得金融信貸方面享有相對平等的待遇。

報告預計，2021年中國GDP增速預計達到8%左右，通貨膨脹壓力總體較小，宏觀槓桿率將穩中有降，人民幣兑美元匯率可能圍繞6.4至6.5的中樞水平呈雙向波動。

報告建議，在全球主要經濟體繼續加大刺激力度的情況下，中國宏觀調控應保持定力，避免宏觀槓桿率的過快攀升和金融風險的快速積累。

同時，把握好風險定價市場化與防範系統性風險的關係。取消隱性擔保，穩步推進風險定價的市場化。在這一前提下把握好改革的力度和節奏，審慎應對與化解可能產生的風險，避免爆發區域性與系統性金融風險。