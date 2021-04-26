Tesla將公布首季業績　市場普遍預期Q.1營收102.9億美元年增72%

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-04-26 15:57

電動車生產商Tesla（特斯拉）將於美股周一（26日）收市後，發佈2021年第一季度財報。

在產量和交付量雙雙創下新高之後，特斯拉2021年第一季度的業績也備受關注。華爾街普遍預計，該公司第一季度的營收為102.9億美元 ，按年增長72%。相比之下，該公司2020年第四季度的營收為107.4億美元。

此外，華爾街預計，如果不按照美國通用會計準則（non-GAAP）計算，特斯拉2021年第一季度的每股收益為0.79美元，與去年同期相比增長216%。

此前，在4月2日，特斯拉公佈的2021年第一季度產量和交付量雙雙創下新高，並且超出了預期。

料今年交付量按年增50%以上

數據顯示，該公司第一季度生產了180,338輛電動汽車，交付了184,800輛電動汽車，按年增長109%，按月增長2.2%，其中Model 3和Model Y共交付182,780輛，Model S和Model X共交付2020輛。

對於今年的產量和交付量，特斯拉方面目前尚未公佈具體數據。不過，該公司預計，今年的汽車交付量將較2020年增長50%以上。

外媒稱，該公司新款Model 3的產量持續增加以及其全球工廠新增的Model Y生產線，預計將成為今年汽車交付的主要催化劑。

$Tesla(TSLA.US)$