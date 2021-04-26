全球新冠疫情加劇　股票基金資金流入放緩

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-26 15:12

《新浪財經》報道，路孚特（Refinitiv）旗下基金分析公司理柏（Lipper）的數據顯示，截至4月21日當周，投資者向全球債券基金投入資金164億元（美元‧下同），投入貨幣市場基金的金額則有149億元，因全球新冠病例大增的疑慮促使投資人轉向相對安全資產。

數據顯示，流入全球債券基金的金額大約較前一周增加2%，而貨幣市場基金在出現資金流入之前的一周則是有500億元資金流出。

全球股票基金共有108億元資金流入，較前一周減少約33%。

股票型基金資金流入放緩，在新冠病例數激增以及對全球經濟影響加劇之際，投資者開始質疑股市的高估值。

不過股票型基金資金流入集中在歐洲，吸納82億元，亞股基金流入15億元，美股基金流入8億元。

歐洲股市觸及歷史高位

歐洲股市近日觸及紀錄高位，因經濟從封鎖中復甦料帶動第一季獲利增長走升。

數據顯示，受新冠病例數不斷增加的衝擊，印度股票型基金近期外流2.87億美元，創三個月來最大外流規模。

大宗商品方面，較為安全的貴金屬基金流出資金為10周以來最低，得益於債券收益率下降和美元貶值。

對經濟復甦的憂慮影響到能源基金，該類基金的資金流出達到1.955億元，為六周來最大。

新興市場股票基金錄得30周以來首次資金外流，新興市場債券基金流入7.14億元，為三周以來最低。