米高嘉道理：年輕人接收不少錯誤資訊　籲港府展開對話拉近距離

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-04-26 16:57

本港反修例社會運動發生至今接近兩年，其後社會撕裂擴大，更掀起港人移民潮。香港十大富豪之一、中電（0002）主席米高嘉道理在2019年8月時曾登報指反對任何暴力行為，但形容年輕人為「香港的未來」，稱不能讓年輕一代活在無助及絕望，需要重建社會互信；其後又在中電業績報告中撰文重申「社會的未來掌握在年輕人的手中，我們有責任為他們創造希望。」

米高嘉道理接受《南華早報》訪問說，年輕人在香港擁有美好的將來，他們亦有着自己的煩惱，基於一個或其他原因，他們接收到很多資訊，當中大部分都是錯的。他對於港府與年輕人缺乏對話感到難過，「我鼓勵雙方對話，只有對話才可找到一個方法來拉近彼此的距離。」，呼籲港府需要做更多的工作來解決年輕人的憂慮。

中電主席米高嘉道理，2019年8月時在《星島日報》和《南華早報》刊登全版廣告，呼籲停止暴力，和平處理困局。（資料圖片）

其子、中電非執行董事斐歷嘉道理則指一些社會深層次問題需要解決，包括：樓價高企、生活成本上漲、工作時間長、工資不足和周末缺乏娛樂等，港府未有著手處理這些問題，故一些港人便使用暴力方式來表達訴求。

米高嘉道理也在訪問中表態撐國安法，稱必須維持社會安穩，讓市民在和平及享有自由的環境下生活、工作和旅遊。他又指港府的統治方式與香港回歸前沒有甚麼不同。對於不少港人計劃移民，斐歷嘉道理認為在六七暴動和九七移民潮後，一些移民的港人也重新回到香港居住，故他相信這次也不例外，當他們離開香港，擴闊自己的視野，以及香港的問題獲得改善，使人們重建對香港的信心後，這些離開了的人便會回來。