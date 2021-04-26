恒生冀今年批50億中小企綠貸　已批13億　中型企業5月可遙距開戶

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-26 19:10

近年愈來愈多企業重視「環境、社會、管治（ESG）」。恒生銀行（0011）商業銀行業務總監林燕勝表示，預期綠色融資需求增加，該行為此設專責團隊，提供多元化融資方案，當中針對缺乏資源提升ESG水平的中小企，去年底推「綠色評估計劃」，助中小企過渡至低碳營運，今年至今已批出4宗綠色貸款，總額共逾13億港元。

其中一宗綠色貸款今年2月批出，是綠色建築項目，批出款額1億元。該行另正處理逾20宗申請，今年目標是批出超過50億元綠色貸款，未來數年冀每年批出金額最少有一成多增長。林指，該計劃委託香港品質保證局，向中小企提供專業、較低成本、有效率的評估，以獲批綠色貸款，貸款期3至5年，目前造紙、化工等行業有該方面貸款需要。

至於該行企業客戶申請「還息不還本」，林指，大部分客戶去年在計劃推出首3至6個月面臨的財務壓力較大，申請高峰期時採用「還息不還本」的客戶比例達25%，現時許多客戶已理順財務，採用比例回落至低單位數。截至今年3月底，該行累計批出逾1,200億港元相關貸款。百分百擔保特惠貸款方面，截至今年3月底，累計批出逾60億元貸款。

林稱，「還息不還本」、擔保計劃不會令該行壞賬增加，目前的減值撥備具前瞻性，去年因應經濟環境不佳，撥備「預多了數」，當今年經濟環境恢復時，就會「少番出來」，或因此有回撥。

林燕勝（右）指「綠色評估計劃」今年已批出4宗綠色貸款。旁為商務理財業務總監何詠儀。（胡學能攝）

對貸款業務樂觀 現金管理業務助紓息差壓力

林指，該行商業銀行業務已不止是處理香港企業客戶貸款需求，而是到了區域層面，貸款金額方面，香港佔比達八成，雖較內地高，但內地增速較香港快。他相信大灣區的發展會帶動新一浪投資期、設廠潮，大灣區對香港展現大商機，會帶動香港的資金需求。他對該行商業銀行今年全年貸款業務樂觀，上半年透過現金管理業務，管理許多毋須付出貴息而獲得的定期存款，透過包括該業務在內等方式，能協助應對息差壓力。

商業銀行人手配置方面，林說今年是以調配為主，有些工作因目前做得很充足而可以減少人手，例如客戶盡職調查（customer due diligence），騰出的人手會調配加入前線或數碼工作。

逾一半小型企業客戶遙距開戶

他又指，該行為應對虛擬銀行加入市場，執行「Go Digital策略」，由遙距開戶、收款至資金財務管理，全方位數碼化助企業客戶優化營運效率，目前遙距開戶僅接受獨資小企，該行超過一半小企客戶屬遙距開戶，下月會推出中型企業（最多5名最終受益人的企業）遙距開戶。

恒生中環總行6樓本月啟用全新商務理財中心，恒生銀行商務理財業務總監何詠儀表示，因應企業客戶需要而新設此中心，室內環境採用遊艇風格，且設有「digital bar」，方便企業客戶即時處理銀行事務，且樓下有「Signature優卓理財中心」，向客戶提供一站式服務。