Tesla首季營收103億美元遜於預期　盤後跌1%

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-04-27 08:24

特斯拉（Tesla）周一盤後公佈首季度財報，該公司連續七個季度實現盈利，財報公佈後，特斯拉股價盤後跌逾1%。

報告顯示，特斯拉汽車第一季度總營收為103.89億美元，比2020年同期的59.85億美元增長74%；但低於市場預期的104.1億美元。淨利潤為4.64億美元，相比之下去年同期的淨利潤為6,800萬美元，按年大增582%；歸屬於普通股股東的淨利潤為4.38億美元，相比之下去年同期歸屬於普通股股東的淨利潤為1,600萬美元，按年大增2638%。

財報顯示，特斯拉首季度調整後每股收益93美分，市場預期80美分；營收103.89億美元，按年增幅達74%，市場預期102.92億美元；首季度淨利潤4.38億美元創新高，市場預期5.25億美元。

特斯拉表示，首季度自由現金流2.93億美元，市場預期負8,280萬美元；資本支出13.5億美元，市場預期10.9億美元。

特斯拉一季度Model 3/Y產量180,338輛，按年增長107%，Model S/X產量為零，降幅100%。一季度Model 3/Y交付182,847輛，按年增長140%，Model S/X交付2,030輛，降幅83%。一季度超級充電站561座，增幅28%。

該公司預計中國上海工廠的Model Y將在2021年繼續按季度增產，供應本土化比率近期已經超過90%，向歐洲和亞太地區的出口也繼續按計劃取得進展。

特斯拉還表示，一季度通過出售比特幣獲得1.01億美元資金。截至2021年3月31日，特斯拉的淨數字資產為13.31億美元。