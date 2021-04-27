恒指升35點　美團由跌轉升逾1%　電影股續飆升｜持續更新

【10:11】恒指升35點至29988點
美團（3690）由跌轉升1.57%，阿里巴巴（9988）升1.51%，小米（1810）升1.14%，bilibili（9626）升1.22%。
快手（1024）跌1.17%，京東集團（9618）跌0.27%，百度（9888）跌1.77%，騰訊（0700）跌0.72%。
電影股延續多日強勢，貓眼娛樂（1896）漲3.73%，稻草熊娛樂（2125）漲2.68%，阿里影業（1060）漲0.86%。
據阿里影業旗下燈塔專業版數據顯示，五一檔預售票房已破5400萬，機構預計總票房或達17億元。
【09:44】恒生指數跌52點
恒生指數跌52點或0.18%，報28899點；科指升188點，報8467點。
Bitcoin回升至53000美元水平，據CoinDesk，Bitcoin現報53746美元/枚，日內升幅4.56%。
區域鏈概念股走強，火幣科技 （1611）、美圖 （1357） 升近4%；歐科雲鏈 （1499） 升超3%。
此外，藥明生物（2269）市前現多宗大手成交，涉及1.08億股，涉資約115.56億港元，或為股東配售上板。截至發稿，藥明生物跌4.36%，報109.8港元。
藥明生物公佈，獲主要股東Biologics Holdings知會，其計劃配售1.08億股現有股份，佔公司已發行股本2.56%，每股配售價為107港元，較昨日收市價114.8元折讓6.79%，套現115.56億港元。
【09:20】恒生指數低開57點
恒生指數低開57點或0.2%，報28895點；科指輕微高開1點，報8486點；國企指數低開20點或0.18%，報10961點。
快手（1024）跌0.66%，京東集團（9618）跌0.07%，阿里巴巴（9988）升0.62%，小米（1810）跌0.39%，百度（9888）跌1.96%，bilibili（9626）升1.38%，騰訊（0700）跌0.8%。
中國國家市場監管總局對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，拖累美團ADR曾挫逾6%，美團港股今早僅僅低開1.64%，報300元。
中國市場監管總局消息發出後，美團隨即表態稱，將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用户以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務正常運行。