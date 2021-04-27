恒指跌30點　京東健康4日累升超10%　美團獲野村看好｜持續更新

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 11:33

【11:33】恒指跌30點至28922點

美團（3690）由跌轉升2.95%，阿里巴巴（9988）升1.34%，bilibili（9626）升1.22%。

京東健康（6618）近4日累漲超10%，現升5.1%，報119.6元，成交額3.33億元。

野村指出，美團涉壟斷或遭罰款46億元，相當於去年銷售額4%。預計潛在罰款對美團的業務影響有限。該行維持美團的「買入」評級和目標價404元。

【10:11】恒指升35點至28988點

美團（3690）由跌轉升1.57%，阿里巴巴（9988）升1.51%，小米（1810）升1.14%，bilibili（9626）升1.22%。

快手（1024）跌1.17%，京東集團（9618）跌0.27%，百度（9888）跌1.77%，騰訊（0700）跌0.72%。

電影股延續多日強勢，貓眼娛樂（1896）漲3.73%，稻草熊娛樂（2125）漲2.68%，阿里影業（1060）漲0.86%。

據阿里影業旗下燈塔專業版數據顯示，五一檔預售票房已破5400萬，機構預計總票房或達17億元。

【09:44】恒生指數跌52點

恒生指數跌52點或0.18%，報28899點；科指升188點，報8467點。

Bitcoin回升至53000美元水平，據CoinDesk，Bitcoin現報53746美元/枚，日內升幅4.56%。

區域鏈概念股走強，火幣科技 （1611）、美圖 （1357） 升近4%；歐科雲鏈 （1499） 升超3%。

此外，藥明生物（2269）市前現多宗大手成交，涉及1.08億股，涉資約115.56億港元，或為股東配售上板。截至發稿，藥明生物跌4.36%，報109.8港元。

藥明生物公佈，獲主要股東Biologics Holdings知會，其計劃配售1.08億股現有股份，佔公司已發行股本2.56%，每股配售價為107港元，較昨日收市價114.8元折讓6.79%，套現115.56億港元。

【09:20】恒生指數低開57點

恒生指數低開57點或0.2%，報28895點；科指輕微高開1點，報8486點；國企指數低開20點或0.18%，報10961點。

快手（1024）跌0.66%，京東集團（9618）跌0.07%，阿里巴巴（9988）升0.62%，小米（1810）跌0.39%，百度（9888）跌1.96%，bilibili（9626）升1.38%，騰訊（0700）跌0.8%。

中國國家市場監管總局對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，拖累美團ADR曾挫逾6%，美團港股今早僅僅低開1.64%，報300元。

中國市場監管總局消息發出後，美團隨即表態稱，將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用户以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務正常運行。