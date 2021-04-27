滙豐季績後力撑　恒指於29000點爭持｜持續更新

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 14:09

【14:06】恒生續於29000點爭持

港股午後續處於29000點附近爭持，恒指最新報29006點，升53點，國指最新報11011點，升30點，恒生科技指數最新報8554點，升69點。

滙豐（0005）最新報45.85元，升1.7%；恒生（0011）升0.4%，升151元。

【13:00】恒指升12點至28965點

滙豐控股（0005）公布今年首季業績，列賬基準除稅前利潤按年增加79%，至58億元（美元．下同），優於市場預期，午後股價升2%，報46元。

滙豐控股首季列賬基準預期信貸損失錄得撥回淨額4億美元，相比之下，2020年第一季則有30億美元提撥。出現撥回淨額主要反映經濟前景較2020年好轉。第三級預期信貸損失減少，部分是由於2020年第一季的數字包括就新加坡一項企業貸款所提撥的大額準備。

一如集團早前公布今年內不會按季度派息，今次公布首季業績，不宣派股息。集團重申，會於8月公布2021年中期業績時，考慮是否宣派一次股息。

【11:33】恒指跌30點至28922點

美團（3690）由跌轉升2.95%，阿里巴巴（9988）升1.34%，bilibili（9626）升1.22%。

京東健康（6618）近4日累漲超10%，現升5.1%，報119.6元，成交額3.33億元。

野村指出，美團涉壟斷或遭罰款46億元，相當於去年銷售額4%。預計潛在罰款對美團的業務影響有限。該行維持美團的「買入」評級和目標價404元。

【10:11】恒指升35點至28988點

美團（3690）由跌轉升1.57%，阿里巴巴（9988）升1.51%，小米（1810）升1.14%，bilibili（9626）升1.22%。

快手（1024）跌1.17%，京東集團（9618）跌0.27%，百度（9888）跌1.77%，騰訊（0700）跌0.72%。

電影股延續多日強勢，貓眼娛樂（1896）漲3.73%，稻草熊娛樂（2125）漲2.68%，阿里影業（1060）漲0.86%。

據阿里影業旗下燈塔專業版數據顯示，五一檔預售票房已破5400萬，機構預計總票房或達17億元。

【09:44】恒生指數跌52點

恒生指數跌52點或0.18%，報28899點；科指升188點，報8467點。

Bitcoin回升至53000美元水平，據CoinDesk，Bitcoin現報53746美元/枚，日內升幅4.56%。

區域鏈概念股走強，火幣科技 （1611）、美圖 （1357） 升近4%；歐科雲鏈 （1499） 升超3%。

此外，藥明生物（2269）市前現多宗大手成交，涉及1.08億股，涉資約115.56億港元，或為股東配售上板。截至發稿，藥明生物跌4.36%，報109.8港元。

藥明生物公佈，獲主要股東Biologics Holdings知會，其計劃配售1.08億股現有股份，佔公司已發行股本2.56%，每股配售價為107港元，較昨日收市價114.8元折讓6.79%，套現115.56億港元。

【09:20】恒生指數低開57點

恒生指數低開57點或0.2%，報28895點；科指輕微高開1點，報8486點；國企指數低開20點或0.18%，報10961點。

快手（1024）跌0.66%，京東集團（9618）跌0.07%，阿里巴巴（9988）升0.62%，小米（1810）跌0.39%，百度（9888）跌1.96%，bilibili（9626）升1.38%，騰訊（0700）跌0.8%。

中國國家市場監管總局對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，拖累美團ADR曾挫逾6%，美團港股今早僅僅低開1.64%，報300元。

中國市場監管總局消息發出後，美團隨即表態稱，將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用户以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任。目前公司各項業務正常運行。