Tesla業績披露Bitcoin投資　Elon Musk：沒出售個人持有的Bitcoin

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 11:01

Tesla（TSLA）公佈業績同時公布Bitcoin的相關投資，現金儲備由去年第四季的193.84億美元減少至171.41億美元，其中12億美元（約93億港元）涉及買Bitcoin，Tesla創辦人兼行政總裁Elon Musk出售公司持有的Bitcoin的10%，但沒有出售他個人持有的Bitcoin。

據業績報告顯示，Tesla首次新增淨數字資產，為13.31億美元；在投資活動報表中顯示，用了15美元（約116.4億港元）買Bitcoin後，出售Bitcoin收入2.72億美元（約21.1億港元）。

Elon Musk：沒出售他個人持有的Bitcoin。（Twitter截圖）

Elon Musk在Twitter上表示，Tesla出售該公司持有的Bitcoin的10%，以證明該加密貨幣在資產負債表上作為現金替代物的流動性。他補充説，沒有賣掉任何他個人持有的Bitcoin。

此外，在電話會上Tesla財務總監Kirkhorn表示，他和Elon Musk一直都設法為保持流動性和保值找到一個兼顧性的解決方案，故而決定進入Bitcoin市場。他指出，Tesla將繼續投資Bitcoin，相信該加密貨幣的「長期價值」。