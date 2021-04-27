彭博分析師料港交所首季利潤創新高　每股收益年增73%至3.12元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-27 16:24

據《彭博》報道，由於港股成交量及IPO激增，本周三公佈業績的港交所（0388）首季利潤有望創新高。

報道指，得益於快手（1024）、百度（9888）和bilibili（9626）的大規模上市交易，今年首季IPO籌資額按年增長822％，成交量按年大增86％，期權成交量成長9％，港股通交易量增長近兩倍。

《彭博》分析師預計，港交所首季收入預計將增長42％至57.5億元，而每股收益有望達到歷史最高，估計每股3.12元，較去年同期增長73％。

中金認為，港交所首季完成新股上市32家，融資額達1,328億元，推動其主營業務的強勁成長；相信利潤的增長主要是由港股現貨市場及滬、深港通南北向交易活躍帶動交易及結算收入高增長。並預測港交所首季多賺69%至38.2億元，主要業務收入按年升35%至54.9億元。

花旗認為，雖然港交所股價已從2月份的高位回落，但其股價今年仍上漲近16％，而且在計入未來幾年兩位數的利潤增幅後，其相對於2023年預估收益33倍的本益比看起來具有吸引力，市場波動率可能會在一定程度上從高位回歸正常，但強勁的IPO待發行交易應會繼續推動其業務增長。

港交所今日（27日）收市報490元，跌0.3%，成交額為17.51億元。