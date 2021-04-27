安聯：美聯儲現在應考慮縮減QE　否則將面臨重大政策挑戰

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-27 20:50

《FX168財經網》報道，近期聯儲局（Fed）決議無疑是市場最為關心的風險事件之一，儘管市場普遍預計聯儲局將維持量化寬鬆（QE）政策不變，但有專家警告稱，現在是聯儲局考慮縮減其特別措施的時候了，拖得越久，越可能引發重大市場波動。

對於此次聯儲局決議，德國保險公司安聯（Allianz）首席經濟顧問埃里安表示，希望4月28日舉行一場平淡無奇的政策會議的，不只是聯儲局官員。多數市場參與者還預計，經濟前景將會有所改善，不確定性將會再次出現，政策方面也不會有什麼新變化。不幸的是，當央行現在應該考慮縮減其特別措施時，這一結果可能會將政策推得更遠。

埃里安稱，儘管聯儲局官員在上次會議上大幅上調了對經濟增長的預期，但在最近一系列強勁的經濟數據發佈後，他們很可能再次上調2021年的經濟展望。這伴隨着的是與新冠肺炎相關進展。在加速部署疫苗的同時，還要繼續與不斷增長的感染和病毒新變種的威脅賽跑。

不過，經濟前景的進一步改善不太可能改變美聯儲的政策指導。

通脹與強勁經濟增長與現行貨幣政策不匹配

埃里安表示，加拿大央行（Bank of Canada）於當地時間4月21日開始削減債券購買，並暗示會加快下一次加息的時間表，但美聯儲可能不會效仿加拿大央行的做法，聯儲極有可能採取類似於歐洲央行（ECB）上周四（4月22日）傳達的策略。它將維持現有政策，提醒市場，如果下行風險出現，它願意採取更多措施，並將通脹和其他過熱風險視為暫時的。

過去一個月，市場證實了這種政策態度的正確性。受經濟前景改善和通脹擔憂的影響，10年期美國國債收益率一度飆升至1.76厘，但隨後下跌，4月23日當周收盤時下跌了20個基點。

儘管有一些小的波動，但股票市場的冒險行為依然強勁。所有這一切都是在美聯儲高級官員發表安撫性聲明的背景下發生的，不僅淡化了即將到來的通脹上升的重要性，還表明沒有必要擔心金融穩定面臨的風險。

埃里安認為，在經濟、政策和制度轉型時期，這種政策方法確實具有抑制金融波動的吸引力。聯儲局不想成為金融不穩定的源頭，尤其是當拜登政府的基礎設施提案在國會面臨挑戰時，美國經濟正在加速增長，擺脱對貨幣政策過度依賴的、遲來已久的轉變正在成為現實。

建議參考加拿大央行方案

他還指出，這種方法還掩蓋了以下事實：一方面，極度寬鬆的金融環境與強勁復甦的經濟之間日益不一致；另一方面，不斷上行的通脹壓力和經濟過熱趨勢表明，維持QE是不負責任的冒險行為。短期平靜的吸引力付出的代價是，未來可能面臨更重大的政策挑戰。

埃里安稱聯儲局應該認真考慮效仿加拿大央行的做法，開始漸進、謹慎地退出QE，而不是做本周最有可能做的事情，與歐洲央行一起維持超寬鬆的金融環境，即使美國經濟前景比歐洲更為光明。

他警告稱，退出QE的時間拖得愈久，就愈難在不造成重大市場波動、破壞經濟復甦的情況下，最終實現正常化。