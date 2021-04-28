華爾街日報：中國調查螞蟻IPO推手　涉監管機構、官員、主權基金

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-04-28 04:03

本月10日阿里巴巴才被國家市場監管總局以實施「二選一」壟斷行為爲由處以182 億人民幣高額罰款，馬雲的科技金融王國繼續成爲國家調查的目標。《華爾街日報》周二引述消息人士稱，中國當局正進一步調查螞蟻集團去年迅速獲准在滬、港IPO上市一事，調查重點放在支持螞蟻 IPO 的監管機構、官員，以及系列國家基金何以投資螞蟻上市。

馬雲的螞蟻集團去年11月IPO前夕被急急喊停，上市無期。據《華爾街日報》周二援引消息人士指，中國監管機構正調查去年螞蟻集團快速獲批 IPO 上市的背後推手，著重於馬雲與官方支持者的往來，據稱曾任浙江省長、現任中共上海市委書記李強也是馬雲的支持者之一。

從2020年 8 月 25 日螞蟻遞交IPO上市申請，到9 月 18 日上海證券交易所科創板股票上市委員會宣佈通過，用了不到一個月時間。

消息人士指相關調查今年初展開，調查結束前馬雲不可以離境。調查還牽涉中國主權財富基金「中國投資有限公司」 （中投公司，CIC）和國有「中國人壽保險公司」，如何得以投資於螞蟻上市。以中投公司爲例，該主權財富基金的任務是在海外而非在國內進行投資。

《華爾街日報》未能獲得中央政府和上海的證券監管機構代表、上海市政府、中國人壽和中投公司就事件回應。螞蟻也拒絕置評。