美股收市｜指數平穩　Tesla跌4.5%　美團收復失地升近7%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-28 05:24

美股周二分頭發展，標普500與道瓊斯工業平均指數幾乎與前一天收市一樣， 納斯達克指數跌0.34%。多家大公司市後公佈財報，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）公佈首季度收入增長34％，股價盤後抽升4.3%。微軟（MSFT）錄得2018年來最大的季度收入增長，股價卻在盤後跌4%。

美股收市，標普500指數微跌0.9點或0.02%，報4186.72點；納斯達克指數收市跌48.56點或0.34%，報14090.22點；道瓊斯工業平均指數微升3.36點或0.01%，報33984.93點。

標普500成分股中聯合包裹（UPS）大升10.42%，同類型的聯邦快遞（FDX）也上升4.26%。Tesla 特斯拉（TSLA）則大幅下跌4.533%。

UPS Worldwide Express：郵費約 $440／送件時間約 2-3 工作日（Google 圖片）

港股美國預托證券ADR，京東（JD）升3%，比本港收市價升2.18%；阿里巴巴（BABA） 升1.408%，比本港收市價升1.10%；受中國當局反壟斷調查，前一天大跌的美團（OTC：MPNGY）周二收復失地，升6.95%，報80.60美元，折算港股價格與本港收市價相若。

周二收市後，谷歌公佈第一季度財報，收益每股26.29美元，比華爾街預期每股15.82美元高出許多；收入553.1億美元，較預期517億美元高。旗下YouTube成為疫情贏家，美國成年用戶比例從2019年的73％的增長到2021年的81％；YouTube 2020年第四季度廣告收益比前一年同期同比增長是47％。

微軟公佈的第三季度財報優於分析師的預期，調整後每股收益為1.95美元；收入417.1億美元。收入比去年同期增長19％，是該公司自2018年以來最大季度增長，部分原因是冠狀肺炎疫情下PC銷售增長。