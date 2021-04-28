恒生指數反覆向好　港交所績前靠穩　滙豐續升逾2%｜持續更新

滙控（0005）昨公布首季業績大幅優於市場預期，股價一度高見46.45元，收市報46元，全日升2%；隔晚美股滙豐ADR折算收報47.7港元，較港收市價再高3.7%。
【11:00】小米曾急挫近半成
港交所（0388）績前靠穩，現報492元，升0.4%，成交額5.39億元。滙豐（0005）現升2.2%，報47元。
小米（1810）受印度新冠疫情消息拖累，股價今早急挫近半成，現跌3.8%，報25.3元，成交額26.7億元。
恒生指數最新28994點，微升52點或0.2%；恒生科指升0.02%，報8518點。
【10:25】嗶哩嗶哩飆4.5%
個股創新高，嗶哩嗶哩（9626）現飆4.5%，報974元，成交額3.34億元。開拓藥業（9939）升近一成，報68.3元。
中遠海控（1919）曾創新高見14.84元，現逆市挫2.05%，報14.34元。
【10:20】貴洲茅台績後跌逾3%
內地股市開市個別發展。上證指數跌6點或0.2%，現報3435點。深成指現報14291點，升27點或0.19%。
滬深300指數跌12點或0.25%，報5077點；創業板指則升38或1.31%，報3025點。
「A股股王」貴洲茅台（600519）昨公布首季淨利潤增長6.6%，現跌3.23%，報2026.8元人民幣，成交額75.95億元人民幣。
【10:00】江西銅業曾挫逾半成
江西銅業（0358）公佈首季業績歸屬股東的淨利潤8.59億元人民幣，按年升近4.4倍；股價一度挫5.6%，低見18.3元，最新報18.5元，仍跌4.5%，成交額1.4億元。
恒生指數現回升25點，報89674點；恒生科指報8533點，升17點或0.2%。
【09:55】內房股普遍受壓
內房股今早普遍向下，華潤置地（1109）挫1.1%，報36.35元；龍湖集團（0960）、世茂集團（0813）、萬科企業跌0.2%；中海外（0688）跌0.41%，報19.48元；中國金茂（0817）暫無升跌，報2.91元；恒大（3333）亦下滑0.7%，報13.34元。
引述內媒報道，廣州房地產貸款今日（28日）起再度提價，是次調整已是今年內第三次，內房股普遍受壓。
【09:40】萬洲國際揚逾半成
萬洲國際（0288）公布首季業績，生物公允價值調整前股東應佔利潤為2.93億元美元，按年下跌17%；股價今早上揚逾半成，最新報7.03元，升5.6%，成交額1.76億元。
滙豐（0005）一度飆至47.45元，現仍升逾2%，報47.05元，成交額5.48億元。
恒生指數倒跌7點，報28934點；恒生科指升9點，報8526點。
【09:20】恒生指數高開50點
恒生指數高開50點或0.17%，報28991點；恒生科指開報8531點，升14點或0.18%；國企指數開報10985點，微升2點或0.02%。成交額29.69億元。
騰訊（0700）低開0.6%，報621元；美團（3690）低開逾1%，報309.8元；阿里巴巴（9988）高開逾1%，報228.8元。
滙豐（0005）再升3%，報47.4元；恒生（0011）、友邦（1299）升0.15%，報99.7元。
藥明生物（2269）升0.19%，報108.1元。
東方海外（0316）開挫一成，報122元。