百勝中國首季經調整淨利潤升2.7倍　派息0.12美元

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-04-28 09:21

百勝中國 ﹙9987） 公布首季業績，期內經調整淨利潤為 2.33億美元，按年增長271%（或增加249%，不計及公司2021年和2020年第一季度股權投資帶來的1,600萬美元和800萬美元的按市值計價虧損；或增加225%，同時不計及外幣換算的影響）；每股攤薄盈利為0.53 美元，派息0.12美元。

首季總收入為25.6億美元，按年增長46%。（或增加36%，不計及外幣換算影響）。餐廳利潤率為18.7%，去年同期為10.7%。

此外，不計及外幣換算的影響，系統銷售額按年增加34%，其中肯德基和必勝客增長24%和57%；同店銷售額較按年增加10%，其中肯德基和必勝客分別增長5%和38%。餐廳利潤率為18.7%，去年同期為 10.7%。

本季度共開設315家新店，截至3月31日，門店總數達到10,725家。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，第一季度業績再次彰顯了百勝中國的韌性，是逾40萬員工辛勤奉獻和不懈努力的成果。公司的營運團隊和供應鏈團隊克服了諸多挑戰和不確定性因素，有效管理了潛在的業務中斷風險，保證了門店的穩定經營。

百勝中國首席財務官楊家威補充，對第一季度的業績表現感到滿意，但銷售額仍受到了區域性疫情反覆和出行顯著減少的影響。雖然新冠肺炎疫情的影響正在消退，但預計同店銷售額恢復到2019年的水平尚需時日，並且復甦過程將是非線性和不平均的。在短期內，業務的重中之重是將消費者重新引流回門店。公司計劃將更多地投資於市場營銷、價值定位、數字化互動和客戶服務。另一方面，隨著經濟繼續復甦，也看到了原材料價格和工資上漲帶來通脹壓力的早期跡象。