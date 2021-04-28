鴿派鮑威爾備受華爾街喜愛　連任美聯儲主席呼聲好高

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-28 14:00

據《CNBC》報道，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）與美國總統拜登在某些方面存在重大分歧，但鮑威爾連任美聯儲主席的呼聲仍然好高。

報道指，4月份的調查顯示，76％的受訪者認為拜登將再次選擇鮑威爾。在34位受訪者中，有18％的人（其中包括基金經理和經濟學家）認為，拜登會選擇鮑威爾以外的其他人，提到的候選人包括美聯儲理事Lael Brainard和白宮經濟顧問Jared Bernstein。

當被問及氣候變化風險是否是指導美聯儲監督金融機構時，有64％的人表示不是，而36％的人認為是。美聯儲目前詢問金融機構是否考慮了氣候變化風險以及如何應對，鮑威爾表示，這種評估完全在美聯儲的職權範圍之內，但美聯儲不是一個願意或應該牽頭應對氣候變化的聯邦機構。

受訪者被問到是否利用少數族裔的失業差距來判斷何時改變貨幣政策。有46％的人認為應該是決定貨幣政策的一個因素，而有49％的人認為不是。

拜登上場後少與鮑威爾接觸

此前，2018年鮑威爾被美國前總統特朗普提名為美聯儲主席，任期將於2022年初結束。而美國總統通常會在夏季或秋季主席任期結束前公佈後任人選。

本月初拜登曾表示，自上任以來，他一直沒有與鮑威爾通話，理由是尊重美聯儲的獨立性。這與特朗普的做法大相徑庭。鮑威爾亦曾表示有興趣繼續擔任美聯儲主席。