滙豐季績｜大行上調盈利預測　美銀料明年有回購

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-28 14:08

滙豐控股（0005）首季業績列賬基準除稅前利潤按年增加79%，至57.79億美元，預期信貸損失錄得撥回淨額4億美元，皆優於市場預期。滙控今股價曾見47.45元，升3.15%。下午2時7分，報46.95元，升2.07%，成交金額13.72億元。

美銀發表報告，指滙控稅前盈利超出市場預期76%，由於估算滙控今年全年減值損失會大減，上調滙控今年全年稅前盈利估算16%，由原先估計全年稅前盈利121.41億美元，增至140.32億美元，並增加全年貸款增長預測100億美元，又預計滙控最早2022年可落實回購。目標價由原先45.1港元，上調至50.61元，重申對滙控「中性」評級。

摩根士丹利報告表示，預期信貸損失回撥涉及環球業務，反映經濟前景尤其英國有改善，滙控指今年預期信貸損失將低於中期範圍的30至40個基點，表明盈利正常化較此前預期提早一年實現。

報告續指，首季淨利息收入符合預期，非利息收入較市場預期多約一成，看似管理層有信心貸款增長會加快，然而首季季節性因素、市場活動有潛在放緩，意味首季強勁的表現，將在隨後的季度放緩。大摩維持滙控「與大市同步」評級、46元目標價不變。

高盛報告將滙控目標價，由57元升至59元，引述滙控管理層預計，今年全年信貸成本將少於32億美元，低於市場預期的44億美元，憑此已可推高全年核心除稅前盈利預測最少8%。報告將滙控2021年和2022年核心每股盈利預測上調16%和1%，維持「買入」評級。

瑞銀升目標價至48.5元

瑞銀發表報告，將滙控目標價由47元，調升至48.5元，是因瑞銀上調滙控2022年至2025年每股盈利預測6%至8%，2022年市盈率10.1倍、股息回報3.9厘，屆時每股有形資產淨值0.8倍、有形股本回報率介乎8%至9%。報告重申對滙控「中性」評級。

海通國際報告指，預計環球息率將會上升的情況下，滙控在2023年的淨息差將會反彈至1.33%，而管理層預期費用收入的增長動力會進一步帶動全年的費用收入，海通國際調升2021至2023年滙控的非利息收入年均複合增長率預測，由原來的6.5%，增至8.1%。另調低2021至2023年信貸成本預測，由原先0.26%至0.43%，下調至0.15%至0.21%。報告將滙控的評級，由原先的中性，上調至跑贏大市，目標價由45元，升至52元。