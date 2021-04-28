小米合夥人盧偉冰：晶片短缺由供需兩側造成　短期內不會緩解

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-28 13:54

據中國媒體《21世紀經濟報道》4月28日消息，4月27日，小米旗下品牌Redmi召開發佈會，對外發布了首款遊戲手機Redmi K40遊戲增強版。會後，小米集團合夥人、中國區及國際部總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰在接受《21世紀經濟報道》等媒體採訪時談到了晶片短缺的問題。

盧偉冰表示，出現晶片缺貨的原因有幾個方面，首先在需求側，第一是5G晶片的產能大約是4G晶片的兩倍左右，並且5G手機起量的速度遠快於大家的預測。

第二是智能汽車以及智能物聯網需求的發力。智能汽車對晶片產能的消耗非常巨大的，2021年全球可能會有幾百萬輛的智能汽車由於缺少晶片很難去生產。第三是疫情導致的居家辦公，使筆記本、電視、Pad、攝像頭等等需求產生增長。

在供應端，盧偉冰表示，疫情的暴發讓一些晶圓廠的投資產生了遲疑。因為他們的投資周期很長，高製程三年，低製程兩年，調配也很慢。所以高端製程稍微一遲疑，然後再回過頭想去加的話，周期就會很長。

而在產能非常緊的情況下，晶片毫無疑問全部在漲價。而且上游漲價不僅僅是主晶片的廠家，像屏裏面用到的晶片，漲價也非常厲害，這是目前產業的一個趨勢。

料年內難緩解晶片短缺問題

至於缺貨問題什麼時候能緩解，盧偉冰認為，這次缺貨的周期不會太短，2021年肯定是不可能緩解了，樂觀的話2022年上半年，但難度也很大，所以大概率是2022年依然會出現整體缺貨的狀況。

在這種情況下，各個廠商也將面臨極為嚴峻的考驗。盧偉冰稱，這時候考驗的首先是對未來的預測能力。對上游產能，大家基本都是以年為單位去計，2022年核心器件的產能每家應該都做的差不多了。比如2021年能拿多少貨，取決於2020年的情況，像驍龍888晶片，小米拿到的貨可能比中國所有其他家的總和還要多。