撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-28 21:56

長實（1113）早前宣布斥資近200億元，購入李嘉誠基金會四項英國及歐洲基建資產項目。集團委託獨立財務顧問英高向英高提意見，更罕有披露長實旗下位於全球的地產項目估值。

集團於聯交所公開物業估值報告，動用5間測量師樓進行估值，可見物業之多！報告多達885頁，涉及物業分佈中港、英國、新加坡、澳洲及巴哈馬，評估日期截至今年2月28日，長實應佔價值達4,966億元，未計其他基建、飛機租賃等業務，已較現時約1,800億市值高出逾2.7倍，單是中、港物業應佔估值，就已經逾4,240億元。

長實（1113）早前宣布斥資近200億元，購入李嘉誠基金會四項歐美基建資產項目。（資料圖片）

波老道21號成最值錢項目

今次資產「大晒冷」，以牌面看，位於中環的長江集團中心，估值為332.5億元，旗下本港估值最高的項目。不過，位於西半山波老道21號「BORRETT ROAD」頂層天池樓王大宅早前以約4.6億元易手，呎價高達13.6萬元，取代山頂「Mount Nicholson」，成為全亞洲最貴分層呎價「樓王」！

據估值報告，波老道21號分兩期，1期估值為262.27億元；2期估值96.7億元，兩期估值合共358.97億元，已經超越長江中心，成長實在港最值錢項目。

黃竹坑站第三期的發展權估值近150億

另一個較為罕見的披露，是與港鐵（0066）上蓋物業發展權的估值。報告指黃竹坑站第三期的發展權估值達147.8億元。至於康城13期Sea to Sky發展權，估值則為127億元。

報告罕有披露港鐵（0066）上蓋物業發展權的估值。（資料圖片）

酒店「隱藏價值」逐漸釋放

長實主席李澤鉅曾經在業績會上形容，旗下有很多「寶貝」，如酒店業務一直有「Hidden Value （隱藏價值）」可以釋放。報告顯示，集團旗下有15座酒店估值共736億元，近年多次向城規會提出改建成其他發展用途。

例如估值分別達115億及108億元的紅磡海韻軒與海灣軒酒店，已獲批改建成商廈；估值29億元的天水圍嘉湖海逸酒店，亦有條件批准改建成住宅，一旦落成，其估值勢將進一步提升。

長實天水圍嘉湖海逸酒店5000伙的重建大計，早前獲城規會批准。（資料圖片）

持有逾千億內地物業

內地方面，長實71項物業估值為1,338億元，主要集中於上海、北京及廣州等主要城市，當中估值最貴的，是上海普陀區高逸尚城等一帶的地段。

獨立財務顧問英高發表報告，建議股東就今次交易投贊成票。

斥近200億元購四個基建項目權益

長實早前宣布發行3.3億新股，每股作價51元，折合以170億元向李嘉誠基金會購入四個基建項目權益；同時而以每股作價51元，「加碼」至回購3.8億股，佔已發行股份總數約10.29%，回購代價增至193.8億元。

集團於26日，公布獨立財務顧問英高的報告，建議獨立董事委員會推薦，及推薦獨立股東投票贊成相關決議案。