Sony：去年Q4利潤按年大增746%　斥資最多18億美元回購股份

撰文：黃文琪
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索尼（SONY）公佈2020財年第四季度業績，Q4營收為2.22萬億日圓，按年增長27%；歸屬於公司股東淨利潤為1,070億日圓，按年增長746%；歸屬於公司股東攤薄後每股收益85.44日圓，上年同期為10.10日圓。
索尼表示，其季度利潤低於預期，將回購最多總值2,000億日圓的股份，折合約18億美元。
期內，按業務劃分，索尼遊戲及網絡服務業務營收為6,603億日圓，上年同期為4,336億日圓；音樂部門營收2,674億日圓，上年同期為2,114億日圓；影視部門營收2002億日圓，上年同期為3,291億日圓。
電子產品與解決方案業務營收4,352億日圓，上年同期為3,634億日圓；成像與傳感解決方案業務營收2,323億日圓，上年同期為2,312億日圓；金融服務營收4,229億日圓，上年同期為1,864億日圓。
全年業績方面，該公司營收為8.999萬億日圓，按年增長9%；歸屬於公司股東淨利潤為1.17萬億日圓，按年增長101%；歸屬於公司股東攤薄後每股收益936.90日圓，上年同期為461.23日圓。
預料現財年收入9.7萬億日圓
展望未來，索尼預計2021財年營收將達9.7萬億日圓，按年增長8%；歸屬於公司股東淨利潤為6,600億日圓，按年下降44%。
值得一提的是，索尼旗下PlayStation 5推出逾5個月，已出售780萬部PlayStation 5，上季則售出了330萬部，而PlayStation Plus會員訂閱數達4,760萬。至於上一代主機PlayStation 4自2013年發售至今，一共售出約逾1億部。