金管局：展望未來全球經濟增長仍疲弱　金融穩定中期風險未減退

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-28 18:16

金融管理局發表2020年報，展望未來全球經濟增長仍然疲弱下，貿易緊張形勢可能持續，金融狀況進一步放寬，為全球增長前景帶來支持，但低息環境可能製造全球追求收益的進一步誘因，助長資產估值及增加負債風險。局方認為，全球金融穩定中期風險未減退，外圍金融狀況出現不利變化及資金流向再度波動的風險仍然存在，各方有需要加強市場監察的跨境合作及提升金融體系的抗禦能力。

金管局總裁余偉文指，疫情對經濟造成沉重壓力，但銀行體系維持穩健，資本及流動資金充裕，本地銀行於2020年底資本充足比率為20.7%，遠高於國際最低要求的8%，大型銀行的平均流動性覆蓋比率亦遠高於法定最低要求的100%，於2020年第4季達到155.1%。受疫情影響，銀行的資產質素略為轉差，特定分類貸款比率於2020年底上升至0.9%，但仍屬穩健並遠低於自2000年以來的長期平均水平1.8%。

余又指，聯繫匯率制度在2020年繼續暢順有序運作，儘管面對疫情及波動的宏觀經濟環境，年內港元匯率一直保持平穩，強方兌換保證合共被觸發85次，累計資金流入約3,835億港元。

他提到，「滬港通」及「深港通」在2020年的平均每日交易額增長超過一倍，其中北向通及南向通交易均顯著增加；「債券通」的平均每日交易額增加82%，佔境外投資者在中國銀行間債券市場整體交易額的52%，因應「債券通」北向通的成功經驗，金管局亦已開始與人民銀行研究南向通的框架。