港交所季績｜史美倫：二次上市中概股納港股通　未有具體時間表

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-04-28 19:34

港交所（0388）代理集團行政總裁戴志堅出席傳媒電話會議表示，今年第一季的優秀表現較為罕見，對於第二季表現是否能延續，他稱自己沒有水晶球，難以評論。不過，單以4月數據來看，成交同比上升兩成。但近日新經濟股受內地政策影響，令大市波動性大增，料亦會影響成交。

早前港交所推出的多項諮詢及產品，包括債券通、南向通、SPAC、MSCI A股期貨等，但他指現時全都未有確實時間表。今年首季營運支出上升，他指因港交所在投放資源發展的同時有留意成本，認為現時資本開支處於平穩水平。此外，他在回應裁員傳聞時稱，港交所不會吝嗇在人力資源上。

港交所主席史美倫表示，二次上市的中概股納入港股通，尚未有有具體時間表。

同時，港交所在今日收市後舉行股東周年大會，主席史美倫提及過去一年政治、經濟都十分動盪，但對未來面對的挑戰感到樂觀。股東大會以電子投票方式決議投票，會上五項決議方案全部通過。

原本會議並沒有問答環節，但場內有小股東在會議結束時表示需提問，並提問兩條問題，首先問為什麼京東（9618）及阿里（9988）等二次上市的中概股，尚未能納入港股通，會否有具體時間表。史美倫指，港交所一直有與內地監管機構密切聯繫回應，但香港不能單方面決定，並稱「講唔到具體時間表」，惟會盡最大努力達成此事。

此外，小股東亦問及兩年前港交所收購倫交所失敗影響聲譽，未來收購行動會如何改進。史美倫則以「不尋常的經驗」來形容收購， 強調港交所會汲取教訓。