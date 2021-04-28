建行首季按年多賺近3%至831億元人民幣　淨利差收窄0.14個百分點

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-28 21:03

建設銀行（0939）公布截至今年3月底止首季業績，歸屬該行股東淨利潤為831.15億元（人民幣‧下同），按年增2.8%。

該行指出，期內利息淨收入為1,471.48億元，按年增4.27%，淨利差及淨利息收益率分別為1.96厘及2.13厘，按年收窄0.14及0.13個百分點。該行解釋與內地利率市場化穩步推進，產品結構變化及存款競爭激烈等因素影響。

截至今年3月底，建行發放貸款及墊款總額為17.67萬億元，較去年底增加8,838.85億元或5.27%；吸收存款總額為22.13萬億元，較去年底增加1.5萬億元或7.35%。

首季來自手續費佣金淨收入為410.79億元，按年增長8.82%，與代理業務﹑託管及其他受託業務等產品收入實現較快增長有關。

該行又指出，期內減值損失為522.63億元，按年增加30.96億元，當中信用減值損失522.84億元，按年增長6.44%。

不良貸款率與去年底持平

資產質素方面，建行指出，截至今年3月底，不良貸款額為2,742.53億元，較去年底增加135.24億元，不良貸款率1.56%，與上年末持平；撥備覆蓋率為214.94%，較上年末上升1.35個百分點。

該行亦指出，資本充足率為16.71%，一級資本充足率為14.01%，核心一級資本充足率為13.43%。