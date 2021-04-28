美蘭空港去年轉蝕13.4億元人民幣　年內錄13.9億元人民幣投資虧損

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-28 23:01

美蘭空港（0357）公布截至去年12月底全年業績，股東應佔虧損13.4億元（人民幣‧下同），2019年則錄股東應佔溢利5.75億元。不派息。公司明日（29日）復牌。

期內總收入為13.69億元，按年跌13.1%，其中航空業務收入為4.63億元，按年跌34.7%，非航空業務收入為9.06億元，按年升4.6%。

期內公司錄5.01億元信用減值損失，2019年有關金額為219.7萬元；同時錄得一筆13.89億元投資虧損，上一年則錄685.8萬元投資收益。

在業績公告內，核數據普華永道中天會計師事務所指出，除形成保留意見的基礎部分所述事項可能產生的影響外，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編製，公允反映美蘭空港於2020年12月底合併及公司財務狀況，及2020年度合併及公司經營成果及現金流量。

至於形成保留意見的基礎，為美蘭空港的母公司海口美蘭作為借款人，美蘭空港作為共同借款人，於以前年度共同借入了一筆銀團債款，美蘭空港及海口美蘭就銀團貸款合同項下的每筆貸款共同承擔還款義務，對債權清償互負連帶責任。截至去年底海口美蘭提取的32.4億元銀團貸款已違約，且於今年3月13日，海南省高級人民法院裁定海口美蘭連同海航集團等合計321家公司，進行實質合併重整。因此美蘭空港管理層預料銀團貸款人可能要求美蘭空港，承擔共同還款承諾，並全額償付海口美蘭已提取的海口美蘭已提取的銀團貸款餘額。美蘭空港償付後，有權以債權人身份向海口美蘭索償

錄1.89億元共同還款承諾損失

美蘭空港於2020年就有關共同還款承諾的預期信用損失，計提了「信用減值損失—共同還款承諾損失」1.89億元。美蘭空港截至去年底「其他流動負債—共同還款承諾準備水」餘額為1.89億元。。

美蘭空港在估計共同還款承諾的預期信用損失時對不同場景及相關權重採用了若干關鍵假設，包括銀團貸款人是否會要求美蘭空港全額償還海口美蘭已提取的銀團貸款餘額、海口美蘭相關二期擴建項目抵押的有效性、海航集團實質合併重整成功的概率，及在不同場景下對債權人的償付率等，由於截止本報告日海航集團實質合併重整尚在進行中且重整是否能完成及其最終結果存在重大不確定性，針對上述關錄假設，核數師無法取得充分證據，包括銀團貸款人將向何方行使其追償權的依據、就海口美蘭相關二期擴建項目抵押有效性的明確的第三方法律意見或法院判決、海航集團實質合併重整的具體方案、其近期的資產負債狀況和債權申報情況等相關的支持資料等。

核數師亦無法實施其他替代審計程序以獲取充分、適當的審計證據，因此無法確定是否有必要對上述「信用減值損失 – 共同還款承諾損失」和「其他流動負債 – 共同還款承諾準備」於合併及公司財務報表作出調整，也無法確定應調整的金額以及上述事項對相關不確定因素敏感性分析披露的影響。