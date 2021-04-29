美股｜FB收益升48%股價盤後飆6%　蘋果銷售額增54％提高股息7%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-29 05:03

美聯儲將利率維持在零附近，標普500指數一度升穿4200點創歷史高位，收市微跌，道瓊斯指數則下跌164點。Facebook周三盤後公佈第一季度收益大升48%，在盤後交易中股價上漲6％以上。蘋果公司報告了另一個井噴季度，銷售額增長54％，蘋果表示，將提高股息7％，至每股0.22美元，並授權900億美元的股票回購，遠高於去年的500億美元和2019年的750億美元。

美股收市，標普500指數微跌3.54點或0.08%，報4183.18點；納斯達克指數收市跌39.19點或0.28%，報14051.03點；道瓊斯工業平均指數跌164.55點或0.48%，報33820.38點。

標普500成分股中能源股領跑國民油井華高（NOV）大升9.57%，德文能源公司（DVN）上升8.53%，赫斯公司（HES）上升7.79% ，阿帕奇（APA）上升7.672%，馬拉松原油公司（MRO）上升6.431%。包尾同樣是能源股，Enphase Energy Inc（ENPH）大跌14.138%。

中概股攜程（TCOM）領跑納指，升3.71%。網易（NTES）升2.3%，比港股收市價格升1.43%。

圖為2019年12月17日，美國加州一間蘋果公司的商店。（路透社）

蘋果盤後公佈季度財報，其每個類別產品銷售都實現了雙位數增長，iPhone銷售比去年同期增長了65.5％。其Mac機銷售量與去年同比增長70.1％，iPad的銷售量增長近79％。

（美聯社）

Facebook周三盤後交易中股價上漲6％以上。該社交媒體巨頭在本季度的表現如下：

收益：每股3.30美元，預期為每股2.37美元

收入：261.7億美元，預期為236.7億美元

每日活躍用戶（DAU）：18.8億，而FactSet預測為18.9億

每月活躍用戶（MAU）：28.5億，而FactSet預測為28.6億