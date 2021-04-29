傳騰訊遭罰最少百億　股價仍漲近1%　恒指午後升逾百點｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-29 13:21

美股隔晚全線向下，道指收市跌164點或0.48%，收報33820點。納指挫0.28%，收報14051點。標指微跌0.08%，收報4183點。

【13:20】渣打績後漲1.5%

恒生指數午後升幅收窄，現報29221點，升150點或0.52%；恒生科指仍跌0.43%，報8496點；國企指數報11042點，升27點或0.25%，暫成交額735.22億元。

騰訊（0700）有傅遭罰最少100億元，股價午後並未受消息影響，仍維持升幅0.9%，報633.5元，成交金額51.8億元。美團（3690）則跌1.4%，阿里巴巴（9988）亦跌0.17%。

銀行股渣打（2888）績後漲1.5%，報53.55元；滙豐（0005）亦升近1%；友邦（1299）仍升3%，報102.8元。

【12:10】比亞迪電子插逾12%

港股期日結，恒生指數半日升180點，中午收報29251點，成交682億元。恒生科技指數跌0.4%，報8495點。

友邦 （01299） 領漲，半日升3.3%，中午收報103.1元；滙豐（0005）升0.95%，收報47.9元；渣打（2888）升0.95%，收報53.25元。

科技股方面，騰訊（0700）升幅收窄，半日微升0.8%，收報633元；美團 （3690） 逆市跌1.4%，收報305元；阿里巴巴（9988）跌0.2%，收報231.2元；小米（1810）挫1%，報25.05元。

比亞迪 （1211） 績後跌4.1%，中午收報167.3元；比亞迪電子（0285）插12.4%，收報42.6元。

首掛兆科眼科（6622）半日潛水報14.5元，較招股價16.8元低13.7%，不計手續費帳面蝕1150元。

【11:17】科指跌轉跌0.4%

港股升幅收窄至不足200點，現升177點或0.61%，報29249點；科指跌轉跌0.4%，報8497點。

騰訊（0700）續升1%，報634.5元；阿里巴巴（9988）則跌0.1%，報231.4元；美團（3690）亦跌1.2%，報305.6元；百度（9888）跌0.8%，報210.2元，小米（1810）跌1.4%，報24.95元。

【10:40】零售股領漲 先施一度飆160%

偉祿集團（1196）收購老牌百貨公司先施（0244）有新進展，後者股價一度飆升160%，高見0.78元，現仍漲93.3%，報0.58元，成交金額達4.15億元。

其他相關股聯華超市（0980）升1.82%，報1.12元；茂業國際（0848）升近3%，報0.345元；永安（0289）上揚1.16%，報17.48元；利福國際（1212）升0.3%，報6.5元。

【10:30】滙豐、渣打升逾1%

滙豐 （0005）日前公布季績遠勝預期，現報47.95元，升1.05%；同屬英資行的渣打 （2888）即將公布業績，股價亦上揚1.1%，報53.35元。

其他銀行股亦向好，中銀香港（2388）上漲1.1%，報27.55元；建行（0939）微升0.31%，報6.47元；交銀（3328）升近1%，報5.08元；工行（1398）亦升0.6%，報5.33元。

恒生指數升幅收窄，現報29316點，仍升245點或0.84%。

【10:15】「三桶油」造好

《路透》引述消息人士報道，沙特阿美正與中投及一些國有石油企業洽談出售股份。「三桶油」造好，中石油 （0857）揚3.3%，報2.82元；中石化 （0386） 升2.8%，報4元；中海油 （0883） 升近2%，報8.3元。

恒生指數現漲323點或1.11%，報29394點；恒生科指升33點或0.4%，報8566點，暫成交金額372.54億元。

比亞迪（1211）跌近2%，報171元；比亞迪電子（0285）急挫9%，報44.25元。

【09:40】友邦重上「紅底股」

壹傳媒 （0282）終止出售台灣蘋果日報，今早股價飆近一成，高見0.224元，現報0.208元，仍漲1.96%。毛記葵涌（1716）再度飆升18.4%，報1.61元，成交額達4,370萬。

恒生指數最新升316點，報29387點；恒生科指報8595點，升62點。

申洲國際（2313）上揚3.5%，報180.5元；百威亞太（1876）亦升2.9%，報25.05元；友邦（1299）漲逾3%，重上「紅底股」，報102.8元。

【09:20】恒生指數高開196點

恒生指數高開196點或0.68%，報29268點；恒生科指開報8585點，升53點或0.62%；國企指數開報11095點，漲80點或0.73%。成交額38.88億元。

騰訊（0700）高開1.83%，報639.5元；美團（3690）開升1.16%，報313元；阿里巴巴（9988）高開近1%，報233.8元。

港交所（0388）微升0.25%，報490元；滙豐（0005）微漲0.4%，報47.65元。

中國人壽（2628）績後漲0.77%，報15.8元；平保（2318）微升0.4%，報85.7元。

比亞迪系昨公布業績，比亞迪（1211）跌1.9%，報171.1元；比亞迪電子（0285）亦跌4.9%，報46.2元。