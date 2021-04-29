港股升逾300點　友邦重上「紅底股」　三桶油造好｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-29 10:35

美股隔晚全線向下，道指收市跌164點或0.48%，收報33820點。納指挫0.28%，收報14051點。標指微跌0.08%，收報4183點。

【10:30】滙豐、渣打升逾1%

滙豐 （0005）日前公布季績遠勝預期，現報47.95元，升1.05%；同屬英資行的渣打 （2888）即將公布業績，股價亦上揚1.1%，報53.35元。

其他銀行股亦向好，中銀香港（2388）上漲1.1%，報27.55元；建行（0939）微升0.31%，報6.47元；交銀（3328）升近1%，報5.08元；工行（1398）亦升0.6%，報5.33元。

恒生指數升幅收窄，現報29316點，仍升245點或0.84%。

【10:15】「三桶油」造好

《路透》引述消息人士報道，沙特阿美正與中投及一些國有石油企業洽談出售股份。「三桶油」造好，中石油 （0857）揚3.3%，報2.82元；中石化 （0386） 升2.8%，報4元；中海油 （0883） 升近2%，報8.3元。

恒生指數現漲323點或1.11%，報29394點；恒生科指升33點或0.4%，報8566點，暫成交金額372.54億元。

比亞迪（1211）跌近2%，報171元；比亞迪電子（0285）急挫9%，報44.25元。

【09:40】友邦重上「紅底股」

壹傳媒 （0282）終止出售台灣蘋果日報，今早股價飆近一成，高見0.224元，現報0.208元，仍漲1.96%。毛記葵涌（1716）再度飆升18.4%，報1.61元，成交額達4,370萬。

恒生指數最新升316點，報29387點；恒生科指報8595點，升62點。

申洲國際（2313）上揚3.5%，報180.5元；百威亞太（1876）亦升2.9%，報25.05元；友邦（1299）漲逾3%，重上「紅底股」，報102.8元。

【09:20】恒生指數高開196點

恒生指數高開196點或0.68%，報29268點；恒生科指開報8585點，升53點或0.62%；國企指數開報11095點，漲80點或0.73%。成交額38.88億元。

騰訊（0700）高開1.83%，報639.5元；美團（3690）開升1.16%，報313元；阿里巴巴（9988）高開近1%，報233.8元。

港交所（0388）微升0.25%，報490元；滙豐（0005）微漲0.4%，報47.65元。

中國人壽（2628）績後漲0.77%，報15.8元；平保（2318）微升0.4%，報85.7元。

比亞迪系昨公布業績，比亞迪（1211）跌1.9%，報171.1元；比亞迪電子（0285）亦跌4.9%，報46.2元。