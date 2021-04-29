結算日港股高開近200點試29200　北水今暫停　赤子城獲騰訊加持

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-29 10:00

今日是港股期指結算日，29200點成期指大戶戰場。恒指高開近200點，開市報29,268點。科技指數報8585點，升53點

由於隔晚聯儲局議息結果未有驚喜或驚嚇，一如市場預期，維持利率及每個月1200億美元買債規模不變。對於通脹升溫，聯儲局認同通脹已暫時升溫，但很大程度上是由臨時因素所導致，不符合加息標準。美股三大指數跌幅介乎0.08%-0.5%，當中科技股主導的納指連跌第二日，收市跌0.3%，對本港科技股走勢或有影響。特別是本港科指近期已連升五日後，累積升逾4.2%，有機會出現借勢回吐。

今日滬深港通休市，至下周四(6日)才重開（資料圖片）

另外，要留意的是，今日滬深港通休市，至下周四(6日)才重開，北水暫停料對港股交投有影響。

港股焦點板塊方面，五一黃金周將至，濠賭股值得留意。大行花旗上調澳門4月賭收預測至82.5億澳門元，以反映貴賓廳較高贏率，最新預測相當於澳門2019年4月的35%水平。

美高梅中國(2282)首季經調整EBITDA扭虧，轉賺8,436萬元，股價近期守穩百天線逐步築底，今早高開1.6%，逼近13元。

美高梅中國(2282)首季經調整EBITDA扭虧

赤子城科技(9911)與騰訊子公司簽訂框架合作協議，騰訊控股將為集團的流量變現提供支持，對赤子城股價有支持，今早開市急升12%。

多間中資藍籌股發季度業績，其中保險股有國壽(2628)、財險(2328)。國壽首季多賺67%，新業務價值跌13.2%。財險首季純利89.42億人幣，升40.7%。兩股股價今早升逾1%-3%。