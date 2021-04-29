摩根資管許長泰：美聯儲與拜登令市場更偏好股票資產

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-29 11:00

美國聯儲局周三晚議息，一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持在0%至0.25%，另外1,200億美元買債規模同樣不變。

摩根大通資產管理（JP Morgan Asset Management）亞洲首席市場策略師許長泰指，美聯儲對經濟的評估更為樂觀，並維持貨幣政策直至「取得實質性的進一步進展」。至於聯邦公開市場委員會認為通貨膨脹是暫時的，這卻在市場上有些爭論。

許長泰指，接下來的1至2個月要重點關注將是疫苗接種率與經濟重新開放的吻合程度。如果感染率可以保持在可控的水平，並且住院率較低，對經濟的信心就會更大，可以僱用更多的工人，花更多的錢在資本支出上，甚至可以提高價格。這將為美聯儲提供條件，在2022年初開始逐步減少其資產購買規模。

對於拜登的稅收計劃，他預計將在經濟復甦的時候提出，這將有助於抵消對公司收益的負面影響。此外，鑑於共和黨人堅決反對提高稅收，以及民主黨人對如何提高稅收的不同意見，「美國人就業計劃」的最終版本可能看起來與今天提出的首次削減方案有很大不同。這可能包括公司稅率上升幅度較小，但這也意味著基礎設施支出預算較小。

許長泰認為，美聯儲和拜登總統的言論繼續強化市場對股票而非固定收益的偏好。對於美國股票而言，由經濟復甦，更高的稅收和基礎設施支出驅動更高收益的前景，應繼續促使市場轉向那些對經濟增長敏感的行業，例如金融、非必需消費品、工業和材料。