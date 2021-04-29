港交所去年純利增七成　滬深港通成交創新高　卻遭大行齊削目標價

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-29 12:30

港交所（0388）昨日（28日）公布今年首季業績，純利升七成符合預期，當中滬深港通成交創新高，但是卻遭大行紛紛削目標價，當中高盛更予評級「沽售」。

港交所首季純利38.4億元，按年上升七成，創季度新高，符合市場預期；EBITDA為48.09億元，按年升61%；基本每股盈利3.03元。 收入及其他收益為54.92億元，同創季度新高。

首季來自滬深港通北向及南向平均每日成交金額，分別達1,268億元人民幣及608億元，去年同期分別是780億元人民幣及216億元。現貨市場的標題平均每日成交金額則為 2,244億元。期內投資收益為4.18億元，去年同期則錄虧損4,700萬元。

瑞銀：港交所投資收入因低息環境疲弱 A股期貨及第二上市納入港股通仍未有進展

瑞銀發表研究報告指，港交所首季核收入大致與市場交投量相符，投資收入因低息環境疲弱，A股期貨及第二上市納入港股通仍未有進展，惟相信中國「十四五」規劃對本港作為離岸金融及風險管理中心的定位有長期支持作用，為其衍生產品及ESG（環境、社會及管治）業務造就機遇，市場亦將關注債券通南向通何時推出。

該行下調港交所今年稅後利潤預測，以反映投資表現，目標價自615元下調至604元，此相當預測2022年市盈率40倍，認為現價尚未完全反映新經濟股份增加及市場擴張對流動性的正面影響，維持「買入」評級。

野村：港交所投資收益較低和營運費用更高

野村發佈研究報告稱，港交所首財季盈利淨利潤為38.40億元，按年增長70%，比該行預期低3.8%，主要是由於投資收益較低和運營費用更高，而核心業務收入增長35%至54.92億元，比預期高2.9%，得益於創紀錄的交易。

但是，該行認為港交所由於淨投資收入比預期低42.5%，總運營費用比預期高4.6%，EBITDA 比預期低3.2%。因此調整了全年的假設，調整後的日均成交量增長1.2%，運營支出預測提高3.9%，投資收益預測減少9%。該行下調目標價由517.4元微降0.8%至513.2元。

高盛；港交所收入表現低於市場同業原預期3%

高盛發表報告表示，港交所公佈今年首季每股盈利為3.03港元，高於該行原預期13%，主要受收入表現所帶動，但低於市場同業原預期3%。

該行指，撇除投資收益，港交所首季收入高於該行預測5%，如果將投資收益納入則高於該行預測9%；成本表現符合預期，指其税前盈利高於該行原預期11%。高盛暫予港交所「沽售」評級及目標價400元。