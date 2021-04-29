渣打稅前多賺59%　信貸減值跌98%　淨息差1.22%跌30個基點

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-29 13:17

渣打（2888）公布首季業績，除稅前法定溢利14.13億元（美元．下同），按年增長59%，勝預期；第一季度法定經營收入39.39億元，按年跌9%；法定信貸減值1,700萬元，按年跌98%。

首季淨息差1.22%，按季減少2個基點，按年跌30個基點。渣打稱，財富管理、金融市場業務及資產負債表的增長幾乎抵銷了因淨息差按年減少30個基點而導致的3.8億元淨利息收入流失。

集團普通股權一級資本比率為14.0%，達到13%至14%目標範圍的最高水平，但按季少43基點。溢利增加40個基點，被風險加權資產增長減少50個基點、2.55億元股份回購減少10個基點及應計中期普通股股息所抵銷。每股盈利增加8.1仙或32%至33.5仙。

按基本基準，經營收入按年減少9%，淨利息收入減少10%，平均計息資產增加9%被淨息差減少20%（30個基點）所抵銷，其他收入減少9%，其中尤其是財富管理業務的強勁表現被財資業務變現收益減少部分抵銷。

經營支出按年增加6%，因與績效相關的應計薪酬恢復正常水平且會帶來轉型機遇的數碼化計劃投資支出增加。由於利率顯著低企的市場環境對淨利息收入所造成的影響，成本對收入比率（不包括債務價值調整）增加5個百分點至63%。

集團正在就今年上半年累積2021年臨時普通股中期股息，有關股息按去年已付普通股股息三分之一或每股3仙的公式計算。集團預計審慎監管局將在半年度業績公布前更新可派發的中期普通股股息。

渣打普通股權一級資本比率為14.0%。

集團展望，若干較大型市場在未來幾個季度將繼續推動全球經濟走出衰退，儘管美國財政刺激措施的規模及疫苗推出的速度已顯著改善全球經濟前景，但仍然預計經濟復甦將會起伏不定且分布不均。

集團指，經濟背景樂觀，增強了集團對先前2021年全年度指引的信心，隨着淨息差已經大致穩定，集團預計相較2020年下半年而言，收入將在2021年下半年重拾增長，2021年全年度收入則將與2020年全年度收入相若（按固定匯率基準計算），而2022年全年度收入可望重返增長率5%至7%的中期指引水平。

預期2021年全年度支出將依然較2020年全年度略微增加，原因是集團持續投資數碼能力，惟按固定匯率基準計算支出應保持在100億元以下。由於貸款損失率可能介乎或低於35至40個基點的中期指引範圍，因此預計2021年全年度的減值支出將按年大幅減少。