港交所：上市改革三周年　新經濟公司籌逾6800億元　佔IPO總額61%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-29 16:17

港交所（0388）上市制度改革3周年！港交所於2018年在《上市規則》中改革，首次允許未有收入的生物科技公司、同股不同權的新經濟公司及合資格的海外上市公司來港第二上市。

上市制度改革三年來 集資逾6000億元

自上市新規生效後，來自新經濟公司的新股融資額比例不斷上升，由2018年和2019年的49%攀升至2020年的64%。截至今年年3月底，共有146家新經濟公司於本港上市，總融資額達6,822億元，佔香港新股融資額的61%。當中31家為未有收入的生物科技公司，總融資額達821億元，另有13家是到港交所作第二上市的中概股，總融資額達2,858億港元。

2020年上市的154隻新股中，有51隻為新經濟公司，融資額達2,574 億元，佔香港市場新股融資額的64%。新經濟公司新股融資需求持續强勁，2021年首季度共有18家新經濟公司於港交所上市，融資額1,292 億港元，佔香港市場新股融資額的95%。

截至今年3月底，三年來於港交所上市的新經濟公司的總市值為14.45億元，佔香港市場總市值的27%。對股票市場成交金額的貢獻，從2018年的僅1%增長至2020年的21%。

來自新經濟公司的新股融資額比例不斷上升，由2018年和2019年的49%攀升至2020年的64%。截至今年年3月底，共有146家新經濟公司於本港上市，總融資額達6,822億元，佔香港新股融資額的61%。（港交所網頁截圖）

港交所為全球第二大生物科技融資中心

除此之外，香港新股市場中發展最快的板塊為醫療健康及生物科技。截至今年3月底，三年來共有63家醫療健康及生物科技公司於港交所新上市，融資額超過1,969億元。其中共有31家未有收入的生物科技公司來港交所上市，總融資額821億元，佔同期香港新股市場融資額的7%。

由2017年至2020年，醫療健康行業新股家數、融資額及總市值的複合年增長率分別為49%、135%及61%。

香港交易所代理集團行政總裁戴志堅表示，過去三年，上市改革讓香港資本市場煥然一新。港交所已成爲國際領先的新經濟公司融資市場和全球第二大生物科技融資中心。港交所將繼續提升香港市場的吸引力與競爭力，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。