中銀香港：首季減值準備前經營溢利按年少14%　淨利息收入跌22%

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-29 17:02

中銀香港（2388）發公告，今年第一季度，提取減值準備前的經營溢利為96.56億元（港元．下同），按年減少13.9%。減值準備淨撥備為3.23億元，按年降2.6億元，主要是該季度預期信用損失模型參數相對去年同期穩定。

季內，提取減值準備前的淨經營收入為134.22億元，按年少9.8%。經營支出37.66億元，按年多2.6%。

集團指，今年第一季度，集團提取減值準備前之淨經營收入按年下降9.8%至134.22億元。計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨利息收入為81.99億元，按年跌22%，主要由於市場利率下降，令貸存利差收窄，以及債券投資及拆放同業平均收益率下降，淨息差收窄至1.11厘，部分跌幅被平均生息資產增長所抵銷。

季內淨服務費及佣金收入按年上升30.3%至37.42億元，主要由於該季度投資市場氣氛良好，帶動證券經紀、基金分銷及保險佣金收入上升，信託及託管、繳款服務、匯票、貸款及信用卡業務佣金收入亦增加。經營支出按年增加2.6%，其中人事費用增長，主要由於增聘員工，資訊科技投入亦上升，折舊及其他經營支出則下降。集團成本收入比率為28.06%，維持本地銀行業較佳水平。

客戶貸款的年度化信貸成本為0.08%，較去年同期下跌8個基點。

截至2021年3月31日，集團資產總額達33,499.72億元，較2020年末升0.9%。客戶存款總額為22,781.78億元，較2020年末升4.3%。客戶貸款總額較2020年末增長4.5%至15,648.05億元。若調整認購新股活動相關影響，客戶存款增長2.3%，主要來自支儲存款，調整認購新股活動影響後的支儲存款佔比為67.6%，較2020年末提升0.8個百分點，定期、短期及通知存款則相對平穩。若調整認購新股活動相關影響，客戶貸款增長3.9%，在香港使用之貸款及貿易融資均上升，在香港以外使用之貸款則相對平穩。集團的資產質量保持穩定，特定分類或減值貸款比率為0.25%。流動性覆蓋比率、穩定資金淨額比率和資本比率均穩健。