美股｜三大指數齊升　中概股逆市跌　或涉壟斷罰款騰訊音樂跌5.4%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-30 08:59

美股三大指數周四齊升，標普500指數盤中再創歷史新高4218.78點。道指比前一天收市升240點。中概股整體表現遜色，或受中國當局反壟斷罰款及金融業務整改影響。騰訊音樂（TME）跌5.423%，陸金所（LU）跌3.166%，美團（MPNGY）跌2.117%，攜程（TCOM）跌1.743%。百度（BIDU）跌1.64%，京東（JD）跌1.556%。

美股收市，標普500指數升28.29點或0.68%，報4211.47點；納斯達克指數收市升31.51點或0.22%，報14082.55點；道瓊斯工業平均指數升239.98點或0.71%，報34060.36點。

指數成分股中，前一天公佈財報表現超出預期的Facebook（FB）與半導體股票高通（QCOM)領跑指數，周四分別升7.297%以及4.474%。Ebay（EBAY） 則包尾，股價大跌一成。另外福特汽車（F）也大跌9.41%。

中概股表現普遍遜色。昨傳騰訊面臨中國當局音樂版權壟斷處罰高達百億人民幣，美國上市的騰訊音樂（TME）大跌5.423%。另外，拼多多（PDD）跌3.428%，嗶哩嗶哩(BILI)跌4.990%，阿里巴巴（BABA）跌1%。

據新華社周四報道，中國人民銀行、銀保監、中證監和外管局等金融管理部門聯合對部分從事金融業務的13家網路平台企業進行監管約談，提出七大整改，堅持金融活動全部納入金融監管，包括騰訊、度小滿金融（百度旗下)、京東金融、字節跳動（抖音母公司)、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數科(小米金融的母公司) 、360數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融、攜程金融。相關美股周五都有不同程度跌幅。