市後財報｜Twitter用戶慢升股價跌11%　 亞馬遜收入增44%盤後漲5%

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-30 05:55

美股收市後電商巨頭亞馬遜（AMZN)公佈季度財報，業務持續受疫情提振，收入同比增長了44％，達到1085億美元，股價在盤後交易時段一度漲5%。社交媒體巨頭Twitter（TWTR) 周五盤後公佈該公司的第一季度財報，顯示未能實現用戶增長預期，股價下跌了超過11％。

Twitter的每日可獲利用戶總數從第四季度起增加了700萬，達到1.99億，但低於分析師的2億的預期。該公司公佈本季度收入為10.4億美元，較上年同期的8.08億美元增長了28％。Twitter預期第二季度收入在9.8億美元至10.8億美元之間，Refinitiv數據分析師平均預期為10.6億美元。

亞馬遜股價週四在盤後交易中一度上漲了5％，因該公司第一季度財報收入遠超華爾街預期。亞馬遜公佈的每股收益為15.79美元，營收為1085.2億美元，遠超過Refinitiv調查的分析師平均預期該公司當季每股盈利9.54美元，營收1044.7億美元。亞馬遜雲計算部門收入同比增長了32％。

Twitter估計第二季度收入在9.8億美元至10.8億美元之間，Refinitiv數據分析師平均預期為10.6億美元。