恒指午後跌穿28800點水平　友邦吐逾3%　渣打逆市上揚｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-30 13:21

4月份最後一個交易日。昨日有報道傳騰訊（0700）遭內地政府罰款最少100億元人民幣，作為對這家互聯網巨頭涉嫌違反反壟斷行為的一部分，該股股價並未受到很大的影響，昨日收報631.5元。

此外，多間內銀昨晚公布業績，盈利大致穩健，其中以郵儲行（1658）的盈利增幅最多為5.5%，該股股價昨日收市報5.28元。

【13:15】恒指午後跌逾500點

恒生指數午後跌幅擴大至逾500點，最新報28795，跌穿28800水平。

石藥 （1093） 午後跌逾2%，低見9.59元。

滙豐 （0005）半日微升0.4%，報48.5元；渣打（2888）1.7%，報56元；友邦 （1299）吐3.5%，跌穿300元，報99.9元。

【12:10】渣打半日升逾2%

恒生指數半日跌447點，中午收報28856點，成交615億元。恒生科技指數跌1.9%，收報8340點。阿里巴巴 （9988） 挫2.7%，報225元；美團 （3690）跌3%，收報300元；京東 （9618） 跌2.4%，收報299.6元；騰訊（0700）亦跌1.2%，收報624元。

滙豐 （0005）半日微升0.5%，收報48.55元；渣打（2888）升2%，收報56.15元；友邦 （1299）吐3%，險守300元，收報100.4元。

中石油（0857）半日逆市升4.35%，收報2.88元，成交額6.18億元；中海油（0883）微升0.5%，收報8.28元。

創科實業（0669）半日插3.1%，收報141.7元，暫為表現最差藍籌。

【11:33】青島啤酒插逾4%

恒生指數最新仍跌450點或1.5%，報28852點；科指跌近2%，報8338點。阿里巴巴（9988）瀉2.9%，報224.8元；美團（3690）跌3%，報299.8元；騰訊（0700）跌1.3%，報623.5元。嗶哩嗶哩（9626）挫逾5%，報891.5元。

創科實業（0669）插3.4%，報141.4元。

友邦（1299）吐3%，報100.4元；滙豐（0005）微升0.5%，報48.55元；渣打（2888）升2.1%，報56.2元。

青島啤酒（0168）跌4.3%，報70.6元。萬洲國際（0822）亦跌2.7%，報6.78元。

【10:30】有線電視飆逾7%

有線電視（1097）飆7.6%，高見0.072元，最新報0.071元。奇妙電視獲通訊局批准，將新增頻道，即免費台會由兩個變成三個。

其他相關股，壹傳媒（0282）跌3.65%，報0.185元；電玩廣播（0511）跌1.9%，報8.4元；毛記（1716）吐3.6%，報1.08元；鳳凰電視（2008）亦跌1.23%，報0.8元。

恒生指數一度挫476點，低見28826點，現報28878點，跌424點，暫成交額127.11億元。

【10:15】快手、美團、阿里挫逾3%

恒生科指跌近2%，現報8336點。快手（1024）挫3.8%，報262.2元；美團（3690）亦瀉3.2%，報299.4元，失守300關；京東（9618）跌2.8%，報298.4元；騰訊（0700）跌1.4%，報622.5元；百度（9888）跌2.5%，報205.6元；阿里巴巴（9988）挫3.2%，報224元。

油價造好，中石油（0857）逆市升3.6%，報2.86元，成交額4.69億元；中海油（0883）微升0.4%，報8.27元。惟中石化（0386）跌1.4%，報3.91元。

【10:05】中石油漲逾5%

港股持續跌勢，恒生指數最新報28890點，跌412點或1.41%；恒生科指跌173點或2.04%，報8326點。

中石油 （0857）一度漲逾5%，高見2.89元，現升4.7%，報2.89元。

【09:48】恒指急瀉逾300點

港股跌幅擴大，恒生指數最新跌351點，報28951點；科指跌152點或1.8%，報8347點。

滙豐（0005）續升0.83%，報48.7元；渣打（2888）漲2%，報56.15元。

【09:20】恒生指數低開159點

恒生指數低開159點或0.55%，報29143點；恒生科指開報8435點，跌64點或0.76%；國企指數開報10971點，瀉78點或0.71%。成交額58.11億元。

騰訊（0700）低開0.63%，報627.5元；美團（3690）低開1.7%，報304元；阿里巴巴（9988）低開1.9%，報227元。

港交所（0388）低開0.8%，報476.2元；滙豐（0005）再升1.4%，報48.95元；渣打（2888）漲1.18%，報55.7元。

郵儲行（1658）低開1.3%，報5.21元；工行（1398）跌1.14%，見30天低位，報5.19元；農行（1288）亦跌0.65%，報3.05元；中行（3988）跌0.32%；交通銀行（3328）亦跌0.2%，報5.08元；惟中信銀行（0988）開升0.5%，報4.22元。

青島啤酒（0168）低開3.7%，報71元；有傳青島啤酒遭股東配售3,300萬股，配售價介乎70.88至71.5元，套配23.39至23.6億元。

中石油 （0857） 升4.4%，報2.88元。