中國4月製造業PMI為51.1　按月回落0.8　保持擴張區間

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-04-30 10:30

今早國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈中國採購經理指數。

4月份，中國製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為51.1、54.9和53.8，比上月回落0.8、1.4和1.5個百分點，仍均保持在擴張區間，中國經濟運行持續穩定恢復。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2021年4月中國採購經理指數。

一、製造業採購經理指數持續擴張

4月份，製造業採購經理指數在上月明顯回升的基礎上繼續擴張，力度有所減弱，仍高於2019年和2020年同期水平，製造業保持平穩增長。本月主要特點：

一是產需兩端擴張有所放緩。生產指數和新訂單指數分別為52.2%和52.0%，低於上月1.7和1.6個百分點，表明產需繼續增長，但增速低於上月。從行業情況看，農副食品加工、木材加工及傢俱、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業生產指數和新訂單指數均高於上月，且位於相對較高景氣區間，表明上述行業市場需求持續釋放，企業生產經營活動進一步加快。

二是進出口指數保持在擴張區間。新出口訂單指數和進口指數分別為50.4%和50.6%，低於上月0.8和0.5個百分點，連續兩個月位於擴張區間，反映出製造業外貿業務繼續增長。

三是價格指數高位運行。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為66.9%和57.3%，均低於上月2.5個百分點，仍為近年較高水平。從行業情況看，黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等原材料行業兩個價格指數均高於70.0%，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業出廠價格指數連續兩個月高於85.0%，表明相關行業成本壓力持續向下遊傳導。

四是小型企業景氣度有所回升。本月不同規模企業PMI均保持在景氣區間。大、中型企業PMI分別為51.7%和50.3%，低於上月1.0和1.3個百分點；小型企業PMI為50.8%，高於上月0.4個百分點，其中生產指數和新訂單指數均連續兩個月回升，表明近期小型企業生產經營狀況有所改善。

五是企業信心總體穩定。生產經營活動預期指數為58.3%，低於上月0.2個百分點，但繼續位於較高景氣區間，且明顯高於近兩年同期水平，企業生產經營預期總體向好。從行業情況看，農副食品加工、木材加工及傢俱、專用設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數均高於60.0%，相關行業企業對近期市場發展保持樂觀。

與此同時，有調查企業反映，晶片短缺、國際物流不暢、集裝箱緊缺、運價上漲等問題依然嚴峻。高技術製造業供應商配送時間指數連續三個月低於44.0%，企業原材料採購周期持續延長，正常生產活動受到一定影響。

二、非製造業商務活動指數穩中有緩

4月份，非製造業商務活動指數為54.9%，低於上月1.4個百分點，非製造業仍保持較快擴張，但步伐有所放緩。

服務業保持平穩恢復。受清明假期和疫情防控形勢繼續向好等因素帶動，近期服務業消費市場進一步回暖。本月服務業商務活動指數為54.4%，低於上月0.8個百分點，但高於一季度均值2.0個百分點，反映出服務業恢復性增長勢頭穩定向好。在調查的21個行業中，有19個行業商務活動指數位於景氣區間，其中鐵路運輸、航空運輸、住宿等行業高於65.0%，業務總量保持快速增長。同時，部分前期受疫情制約較大的行業恢復明顯加快，住宿、餐飲、生態保護及環境治理、文化體育娛樂等行業商務活動指數均至少高於上月1.8個百分點，表明居民消費意願明顯增強，市場活躍度有所上升。

建築業景氣度有所回調。建築業商務活動指數為57.4%，低於上月4.9個百分點，仍位於較高景氣區間，建築業繼續保持較快增長。從市場預期看，業務活動預期指數為64.8%，連續三個月位於高位景氣區間，建築業企業信心穩定。

三、綜合PMI產出指數有所回落

4月份，綜合PMI產出指數為53.8%，低於上月1.5個百分點，表明中國企業生產經營活動總體進中有緩。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為52.2%和54.9%。